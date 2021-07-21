Çeşme, tarihinin en kalabalık bayramını yaşıyor!

Kurban Bayramı'nın ilk gününde vatandaşlar Çeşme plajlarına akın etti. Her yaz milyonları ağırlayan Çeşme'de bu bayram nüfusun 1 milyonu aştığını belirten Çeşme Belediye Başkanı M. Ekrem Oran, "Ben 50 yaşındayım, Çeşme'yi hiç bu kadar kalabalık görmedim" dedi

FOX TV'de yayınlanan Çalar Saat Programında Ezgi Gözeger Özmemiş'in konuğu olan Çeşme Belediye Başkanı M. Ekrem Oran, Çeşme'nin Cumhuriyet tarihinin en kalabalık bayramını yaşadığını söyledi.

500 bin araç girişi

Çeşme'ye bir günde 500 binden fazla araç girişi olduğunu ifade eden Oran, "Yeryüzündeki cennet Çeşme Cumhuriyet tarihinin belki de en kalabalık bayramını yaşıyor. Aynı şekilde pandemi döneminde Cumhuriyet tarihinin en kalabalık kışını geçirdi. Kış nüfusumuz 200-250 bin nüfuslarda seyretti. Şu anda bir milyondan fazla insan var Çeşme'de. Cuma gününden bu yana kadar arefe günü hariç Alaçatı ve Çeşme gişelerinden çıkan toplam araç sayısı 375 bin, normal karayolunu kullanan vatandaşlarımızı da en az 125 bin civarında sayarsak, bayram tatilinin başlangıcından itibaren Çeşmemiz'e 500 bin araç girişi oldu" dedi.

400 ton çöp topladık

Toplanan çöp oranınlarının normalin üstünde olduğunun altını çizen Oran, "Dün toplanan Çeşme ilçemiz sınırlarındaki toplam çöp 400 ton. Normale göre 10, kışa göre normalin 12-13 katındayız. Normal sezonun ise 2-3 katındayız. Çeşme biliyorsunuz böyle büyük nüfusları ağırlamaya alışık bir yer ama bu kadar büyüğünü belki de ilk defa görüyoruz. Bu bir rekor denilebilir. Bunun nedenini 16 aydır pandemi nedeniyle kapalı kalan vatandaşların patlaması gibi düşünebiliriz" diye konuştu.

"Çeşme her mevsim ve her gün güzel"

Çeşme'de bu bayram tatilinde, alışılmışın dışında bir yoğunluk yaşandığına dikkat çeken Oran, şunları söyledi: "Çeşme Belediyesi olarak geçtiğimiz yıl plajlarımıza sosyal mesafe locaları yerleştirdik. Bu aynı zamanda bir mesajdı, lütfen diğer geçirdiğiniz zamanlarda da mesafemizi koruyalım, maskemizi takalım ve hijyene devam edelim şeklindeydi. Çeşmemizde şu anda aşırı bir yoğunluk var. Ben 50 yaşındayım, Çeşme'yi hiç bu kadar kalabalık görmedim. Bu yoğunluğa bağlı olarak aşırı su ve enerji tüketimi de var. Ben buradan vatandaşlarımıza sesleniyorum, sularını ekonomik kullanmalarını, Çeşme'nin doğasına çevresine ve Çeşme'de yaşayanların da yaşam haklarına saygılı davranmalarını rica ediyorum. Bu arada şöyle bir uyarı yapmak istiyorum, Çeşmemiz her mevsim ve her gün güzel. Günü birlik gelmeyi tercih eden vatandaşlarımızı, bayramdan sonra da yeryüzündeki cennet Çeşmemiz'e, eşsiz plajlarımıza, çarşılarımıza, dünya markası Alaçatımız'a, Çiftlik'imize, Dalyanköyümüz'e, Germiyanımız'a ve Ildırımız'a bekliyorum."

"Suyumuzu idareli kullanalım!"

Yoğunluğun su ve enerji tüketiminde bazı sıkıntılara yol açtığına vurgu yapan Oran, "Arefe gününden evvel elektirik ile ilgili büyük bir sıkıntı yaşadık. Suyla ilgili barajlarımızdan çıkan 635 litre bölü saniye suyun karşılığında tüketimimiz 700 litreleri geçmiş durumda. Dolayısıyla suyla ilgili kısmi sıkıntılarımız da evet oluyor. Vatandaşlarımızdan suyu tasarruflu kullanmalarını rica ediyoruz bu konuda. Çimlerini daha az sulayabilirler, suyu daha dikkatli kullanabilirler. Çeşme Belediyemiz sahada ve sahaya hakim. Herkes görevinin başında. Bütün çalışma arkadaşlarıma da emekleri için teşekkür ediyorum" dedi.