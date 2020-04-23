Çeşme tek yürek oldu!

Koronavirüs nedeniyle sokağa çıkamayan vatandaşlar için yüzlerce araçla kortej düzenleyerek tüm sokakları gezen Çeşme Belediyesi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını büyük bir coşkuyla böyle kutladı.

Çeşme Belediyesi Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 100. yılını büyük bir coşkuyla kutladı. Koronavirüs kapsamında Çeşme’de her gün cadde ve sokakların temizliğinde ve ilaçlanmasında kullanılan yüzlerce araçla, iş makineleri Atatürk Posterleri ve Türk Bayraklarıyla süslendi. Çeşme Belediye Başkanı M. Ekrem Oran, korteje açık bir araç üstünde katılarak balkon ve pencerelerdeki vatandaşları selamladı. Çeşme Merkez, Alaçatı, Ilıca, Çiftlik, Dalyan, Reisdere, Ildırı, Germiyan başta olmak üzere tüm mahalleleri konvoy şeklinde gezen araçlar, evlerinde zor günler yaşayan vatandaşlara moral oldu.

Balkonlara çıktılar

Her milli bayramda olduğu gibi bu 23 Nisan için de Çeşme sokakları bayraklarla donatıldı. Marşlarla belediye hizmet binasından hareket eden korteje, balkon ve pencerelerde vatandaşlar da eşlik etti. Cadde ve sokaklara inen vatandaşlar hem bayrak salladı hem o anları cep telefonu kamerası ile görüntüledi. 23 Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı pandemi koşullarında kutladıklarını ifade eden Başkan M. Ekrem Oran, “Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklarımıza armağan ettiği, miras bıraktığı bayramı bu şekilde kutlamak zorunda olduğumuz içi içimiz çok buruk. Güzel günler göreceğiz çocuklar, güneşli günler. Her yıl olduğu gibi önümüzdeki yıl da 23 Nisanımızı hep birlikte büyük bir coşkuyla kutlayacağız” diye konuştu