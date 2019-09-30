Çeşme turizmine yeni soluk getirecek

Ege Üniversitesi Çeşme Turizm Fakültesi, fakülte niteliğiyle ilk akademik yılına başladı.

Daha önce yüksekokul olarak eğitim verirken bu yıl fakülteye dönüştürülen Çeşme Turizm Fakültesi'nin açılış törenine katılan Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, "Ülkemizin tarihi ve doğal güzellikleri ile Çeşme'nin turizm potansiyeli hem bölge hem de ülke ekonomisi için yadsınamaz bir gerçek. Sunduğu turizm olanakları açısından ilçemiz, ülke turizmine canlılık getirmekte, özellikle bölge ekonomisine ciddi katkılarda bulunmaktadır. Bizler de Ege Üniversitesi olarak İlçemizin potansiyelinin farkındayız ve bu bölgede Ege Üniversitesi gibi köklü bir eğitim kurumunun mevcudiyetini önemsiyoruz. Bizler Çeşmenin turizm potansiyeline hem öğrencilerimiz hem akademisyenlerimizle katkıda bulunmak istiyor, çalışmalarımızı bu doğrultuda yürütüyoruz. Yüksekokulumuzun, Fakülteye dönüştürülmesi de bu çabalarımızın somut bir örneğini oluşturuyor" diye konuştu.

Çeşme Turizm Fakültesi'nin fiziki ve akademik ihtiyaçlarına cevap vermek için ellerinden geleni yaptıklarını belirten Rektör Budak, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bölge açısından önemli yere sahip olan okulumuzun güçlendirilmesi ve hak ettiği noktaya gelebilmesi için bölgenin tüm paydaşlarıyla STK'lar, turizm sektörünün temsilcileri, yerel yönetimimizle daha önce de bir araya gelerek önemli bir yol kat ettik. Bu işbirliğinin hem ilçemizin için hem de fakültemizin geleceği için güçlenerek devam edeceğine yürekten inanıyorum."

Törende konuşan Çeşme Kaymakamı Hacı Mehmet Kara ve Belediye Başkanı Ekrem Oran, Çeşme'de turizmin yükselmesi için eğitimin önemine değinerek, Ege Üniversitesi Çeşme Turizm Fakültesi'nin bölgeye turizm açısında büyük katkı sağlayacağını, belediye ve kaymakamlık olarak her türlü desteği vereceklerini ifade ettiler.Çeşme Turizm Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Adnan Türksoy ise Yüksekokulun Fakülteye çevrilmesinde emeği geçen Rektör Prof. Dr. Necdet Budak'a teşekkür ederek, yeni akademik yılın hayırlı olmasını diledi.Tören sonunda halk oyunları gösterisi ile katılımcılar eğlenceli dakikalar geçirdi.