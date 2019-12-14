Çeşme ve Dikili'de 83 göçmen kurtarıldı

Çeşme ve Dikili'den yasa dışı yollarla ve lastik botlar ile yurt dışına çıkmaya çalışan 83 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Çeşme ve Dikili'de 83 göçmen kurtarıldı
14 Aralık 2019 Cumartesi 08:51

Geçen salı günü saat 00.30'da, Çeşme ilçesi Uçburun açıklarında lastik botta bir grup göçmenin yasa dışı geçiş yaptığı ihbarı üzerine Sahil Güvenlik ekipleri harekete geçti. Görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından yeri tespit edilerek durdurulan lastik botta 29'u Filistin, 17'si Suriye ve 2'si Irak uyruklu olmak üzere toplam 48 göçmen kurtarıldı. 21'i erkek, 8'i kadın ve 19'u çocuk olan grup, kıyıya getirildi. Önceki gün de saat 00.23'de, Dikili ilçesi Bademli açıklarında bir grup göçmenin bulunduğu bilgisi üzerine bölgeye giden ekipler tarafından durdurulan lastik botta 23'ü Kongo, 6'sı Mali, 4'ü Afganistan ve 2'si Orta Afrika Cumhuriyeti uyruklu olmak üzere toplam 35 göçmen kurtarıldı. 15'i erkek, 9'u kadın ve 11'i çocuk olan grup da kıyıya getirildi. Her iki operasyonda kurtarılan toplam 83 göçmen, kimlik tespit işlemi sonrası İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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