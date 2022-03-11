ÖYLE BİR TAZMİNAT İSTEDİ Kİ...
ÖYLE BİR TAZMİNAT İSTEDİ Kİ...
0
ÜNLÜ OYUNCUYA TACİZDE FLAŞ GELİŞME!
ÜNLÜ OYUNCUYA TACİZDE FLAŞ GELİŞME!
0
İZMİR KÖRFEZİ'NDE TEMİZLİK!
İZMİR KÖRFEZİ'NDE TEMİZLİK!
0
ÇOCUK PARKINDA KURT!
ÇOCUK PARKINDA KURT!
0

Çeşme ve Karaburun'da kar sürprizi!

11 Mart 2022 Cuma 10:44

Yurdun büyük kesiminde etkili olan kar yağışı İzmir'de de etkisini gösterdi. İzmir'in Çeşme ve Karaburun ilçelerinde kar yağdı.

Yurdun büyük bölümünü etkisi altına alan kar, yaz sezonunun önde gelen tatil merkezlerinden Çeşme'de de etkili oluyor.

İlçede gece saatlerinde atıştıran kar, sabaha karşı etkisini artırdı. Kenti ince bir beyaz örtüyle kaplayan kar, en çok çocukları sevindirdi.

Sabah saatlerinde sürpriz yaşayan çocuklar, sokağa çıkarak ilçede ender görülen karın keyfini çıkardı.

Karın etkili olduğu Karaburun ilçesinde de gece saatlerinde kapanan Yaylaköy Mahallesi yolu, belediye ekiplerinin çalışması ile açıldı.

İlçedeki yollarda tuzlama çalışması yapıldı.


Kaynak: AA
Etiketler; #izmir #kar #çeşme kar #karaburun kar
Önceki Haber
Bu kez ceviz ve tabak silah sayıldı!
Sonraki Haber
Dolar yeniden yükselişte! 15 liraya ilerliyor!
İzmir’e 30 milyonluk hizmet yatırımı
İzmir’e 30 milyonluk hizmet yatırımı
0
İzmir'de 20 ilçede karla mücadele
İzmir'de 20 ilçede karla mücadele
0
Davutoğlu'ndan Başkan Soyer'e ziyaret: O masa psikolojik devrim yarattı
Davutoğlu'ndan Başkan Soyer'e ziyaret: O masa psikolojik devrim yarattı
0
Kar yağdığını duyan Çeşme'ye koştu!
Kar yağdığını duyan Çeşme'ye koştu!
0
Karabağlar'da can dostlara dünya standartlarında hizmet
Karabağlar'da can dostlara dünya standartlarında hizmet
0
4 bin akaryakıt istasyonu kapanma noktasında! 50 bin kişi işsiz kalacak!
4 bin akaryakıt istasyonu kapanma noktasında! 50 bin kişi işsiz kalacak!
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.