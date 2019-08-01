Çeşme'ye can suyu olacak

Çeşme Turizm Fakültesi’nde gerçekleşen toplantıda Başkan Oran, “Bu kentin Turizm Fakültesi’nin yetiştireceği insanlara ihtiyacı var. Bunun yanı sıra öğrencilerin varlığı benim esnafım için ekonomik destektir. Sezon bittiğinde ve sen, ben, bizim oğlan kaldık dediğimiz dönemde bizim için can suyudur” dedi.

Geçtiğimiz yıllarda Yüksekokul olarak devam eden, kısa bir süre önce Konaklama İşletmeciliği, Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği bölümleri ile fakülteye dönüşen Ege Üniversitesi Turizm Fakültesi’nde düzenlenen bilgilendirme toplantısına; Belediye Başkanımız M. Ekrem Oran ile birlikte Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, Çeşme Kaymakamı Hacı Mehmet Kara ve sivil toplum örgütleri katıldı.

Fakültenin ve öğrencilerin sorunlarının masaya yatırıldığı, ihtiyaçların giderilmesi noktasında çözüm önerilerinin konuşulduğu toplantıda Başkan Oran, “Çeşme dünya turizmindeki yerini artık bu işin eğitimini almış, yetenekli ve kalifiye elemanlar ile alacak. Çeşme turizm sektörü öğrencileri için eşsiz bir uygulama alanı. Bizler belediye, kaymakamlık, üniversite ve sivil toplum örgütleri olarak bu fakülteye sahip çıkmalı ve daha iyi noktalara taşımalıyız. Belediye olarak elimizi taşın altına koymaya hazırız!” diye konuştu.

Acil çözüm gerekli

Fakülte binasının boya ve badanasından, Dalyan Kampüs yolunun aydınlatılmasına kadar bir çok sorunun çözümünü üstlenen Başkan Oran, şunları söyledi:

“Bizim bu fakülteyi el birliğiyle tercih edilen, girmek için yarışılan bir fakülte haline getirmememiz için hiçbir sebep yok. Öğrencilerin varlığı benim esnafım için ekonomik destektir. Hem de ne zaman herkes gitti, sezon bitti, sen, ben, bizim oğlan kaldık dediğimiz dönemde bizim için can suyudur. Bunu da muhakkak değerlendirmemiz lazım. Fakültenin boya, badana ve çatı gibi birçok fiziki sorunları var. Bunların acil çözülmesi gerekiyor. Yeni eğitim öğretim yılı başlamadan, boya, badana gibi binanın tüm tadilatlarını belediye olarak üstleneceğiz. Bunun yanı sıra, Dalyan yolunun ışıklandırması yetersiz. Öğrencilerimizin emniyetini sağlamak için gerekli güvenlik önlemlerinin alınması gerekiyor.

Aydınlatma sorununun da bir an evvel çözülmesi için gerekli çalışmaları başlatacağız.”

Yurt sözü

Yurt kapasitesinin yetersiz olduğu ve öğrencilerin konaklama sıkıntısı yaşandığının belirtilmesi üzerine, Başkan Oran, “Milli Emlak bize yer gösterdiği takdirde belediye olarak işletmesini de bizim yapacağımız yeni yurt binası sözünü veriyorum. Hatta belediyenin Çeştur şirketi olarak Çeşme Meydanı’nda, Yıldız Burnu’nda açtığımız kafeleri fakültede, yurtta ya da uygun görülen bir otelin altına açabiliriz. Çeştur ekonomik fiyatlara hizmet verir, hem öğrencilerimiz hem de bölge halkı bu kafelerimizden faydalanır. Kışın da hizmet vererek, bölgenin ekonomik olarak canlanmasına katkı sağlar” şeklinde konuştu.