Çeşme'ye geliyor

Usta komedyen Cem Yılmaz, KerkiSolfej ve CMYLMZ Fikir Sanat’ın düzenlediği “Diamond Elite Platinum Plus” ile 18 – 19 Eylül tarihlerinde Çeşme Açıkhava Tiyatrosu’nda hayranları ile bir araya gelecek.

Çeşme'ye geliyor
15 Eylül 2020 Salı 13:02

Bugüne kadar 5 binin üzerinde gösterileriyle izleyenlerini güldüren ünlü komedyen, son gösterisi “Diamond Elite Platinum Plus” ile Çeşme’de misafirlerine hafızalardan silinmeyecek bir akşam yaşatacak. Covid- 19 tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kurallarına uygun bir şekilde hazırlanan oturma düzeni ile gerçekleşecek etkinlikte, dezenfektan, maske gibi koruyucu donanımlar yer alacak ve tüm seyirciler maskeli olacak.

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