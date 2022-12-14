Çeşme'ye rekor yatırım! Soyer: Çeşme için her kuruşa değer

İzmir’in dünyaca ünlü turizm merkezi Çeşme’nin içme suyu altyapısını baştan sona yenilemek üzere tarihi yatırıma imza atan İZSU Genel Müdürlüğü, projenin üçüncü etabının temelini de 16 Aralık Cuma günü atacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Çeşme’nin içme suyu, altyapı ve arıtma hizmetleri için yaptığı yatırım miktarının 1 milyar liraya ulaştığını söyleyen Başkan Tunç Soyer, “Türkiye’de bir ilçenin altyapısı için planlanmış en yüksek maliyetli yatırıma imza atıyoruz. Çeşme sadece İzmir’in değil Türkiye’nin gözbebeği. Turizmde dünya markası olmayı hak eden Çeşme için harcanan her kuruşa değer” diye konuştu.



İzmir Büyükşehir Belediyesi yaz aylarında nüfusu 1 milyonu aşan Çeşme’nin su sıkıntısını çözecek tarihi yatırımın üçüncü etabının da yapımına başlıyor. İlçenin eskiyen ve kaçaklara neden olan tüm iletim hatları ile su şebekesinin yenilenmesini kapsayan çalışmaların 350 kilometrelik üçüncü aşamasının temeli 16 Aralık Cuma günü saat 11.30’da Çeşme Musalla Mahallesi’ndeki törenle atılacak.

1 milyar liralık yatırım

2014 yılında 6360 sayılı yasa ile Çeşme ilçesinin hizmet sorumluluğunu devralan İzmir Büyükşehir Belediyesi, ilçenin içme suyu şebekesinin ekonomik ömrünü tamamen doldurması ve sürekli arıza kaynaklı kesintiler yaşanması nedeniyle tarihi bir yatırım başlattı. 1. Etap içme suyu hattı projesi kapsamında Germiyan, Ildır, Reisdere, Şifne, Yalı, mahallerinde 200 kilometrelik içme suyu hattını yenileme projesinde sona yaklaşıldı. 2.Etap içme suyu hattı projesi ile de 450 kilometrelik içme suyu şebeke inşaatı tamamlandı. Alaçatı, Ardıç, Altınyunus, Boyalık, Celal Bayar, Çakabey, Fahrettinpaşa ve Ilıca mahalleleri kesintisiz suya kavuştu. Cuma günü İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in katılımıyla temeli atılacak 350 kilometrelik 3. Etap İçme Suyu Hattı Projesi ile de Altınkum, Cumhuriyet, Çiftlik, Dalyan, İsmet İnönü, Musalla, Ovacık, Sakarya, Şehit Mehmet, Üniversite ve 16 Eylül mahalleri yeni içme suyu altyapısıyla buluşacak. Projenin üçüncü etabı 278 milyon liraya mal olacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin bugüne kadar Çeşme’de yaptığı ve planladığı altyapı yatırımlarının maliyeti ise 1 milyar lirayı buluyor.

Sadece bir ilçede yapılmış en büyük altyapı yatırımı

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Çeşme’nin içme suyu, altyapı ve arıtma hizmetleri için yaptığı yatırım miktarının 1 milyar liraya ulaştığını söyleyen Başkan Tunç Soyer, “Türkiye’de bir ilçenin altyapısı için planlanmış en yüksek maliyetli yatırıma imza atıyoruz. Çeşme sadece İzmir’in değil Türkiye’nin gözbebeği. Turizmde dünya markası Çeşme için harcanan her kuruşa değer” diye konuştu.

Çeşme’nin 50 bin civarındaki nüfusunun yaz aylarında dünyanın dört bir yanından gelen turistlerle 1 milyona ulaştığını vurgulayan Başkan Soyer, “Yerleşik nüfusa oranla sadece altyapıya harcanan miktar açısından Çeşme’de bir yatırım rekoru kırdık” dedi.

2025’de tamamlanacak

İZSU Genel Müdürlüğü Çeşme 3. Etap İçmesuyu Projesi kapsamında yaklaşık 37 km iletim ve 247 km şebeke hattı döşeyerek toplam 284 km imalat yapılacak. Ayrıca yaklaşık 70 km branşman boru imalatı da öngörülüyor. Ayrıca, 60 adet sanat yapısı ve Ovacık Mahallesi’nde 1 adet hidrofor temini ve sac kabin içine montajı yapılacak. İmalat aşamasında İsmet İnönü, Cumhuriyet, Ovacık, 16 Eylül, Musalla, Çiftlikköy, Dalyan, Sakarya, Şehit Mehmet ve Altınkum mahallelerinde çalışılacak. Projenin 2025 yılının Nisan ayında tamamlanması planlandı. Turizm sezonunu içeren 15 Mayıs-15 Ekim tarihleri arasındaki kazı yasağı döneminde ise çalışma yapılmayacak.