Çeşme'ye tarihi yatırım! Soyer: İzmir'in geleceğini inşa ediyoruz!

Dünyaca ünlü turizm merkezi Çeşme’nin içme suyu altyapısını baştan sona yenilemek üzere tarihi yatırıma imza atan İZSU Genel Müdürlüğü, projenin üçüncü etabının temelini de attı. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Çeşme’nin içme suyu, altyapı ve arıtma hizmetleri için yaptığı yatırım miktarının 1 milyar lirayı aştığını söyleyen Başkan Tunç Soyer, “Bugünü kurtarmak değil, geleceği inşa etmekte kararlıyız. Yarımada’da, kent merkezinde ve İzmir’in tüm ilçelerinde çağın koşullarına uygun sağlıklı ve dirençli bir kent yaşamını, yani İzmir’in geleceğini inşa ediyoruz” dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, yaz aylarında nüfusu 1 milyonu aşan Çeşme’nin su sıkıntısını çözecek tarihi yatırımın üçüncü etabının temel atma töreninde konuştu. 11 mahallede hizmet verecek 350 kilometre uzunluğundaki içme suyu hattının 278 milyon liraya mal olacağını belirten Başkan Soyer, “Bugüne kadar Çeşme’nin altyapısını güçlendirmek için ayırdığımız 1 milyar lirayı aşan bütçeyle Türkiye ölçeğinde az görülen bir yatırımı ilçemize kazandırdık” dedi. Çeşme üçüncü etap içme suyu altyapı çalışmaları kapsamında ilçenin eskiyen ve kaçaklara neden olan tüm iletim hatları ile su şebekesinin yenilenmesi sağlanacak.

Çeşme Musalla mahallesindeki törene Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, Fransa’nın İstanbul Başkonsolosu Olivier Gauvin, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Barış Karcı, İZSU Genel Müdürü Ali Hıdır Köseoğlu projenin hayata geçmesi için finansman sağlayan Fransız Kalkınma Ajansı AFD yetkilileri, İzmir Büyükşehir Belediyesi bürokratları, meclis üyeleri ve yurttaşlar katıldı.

“Yatırım seferberliği başlattık”

Başkan Tunç Soyer, “Yaz aylarında 1 milyona yaklaşan nüfusuyla Çeşme, her yıl Türkiye’nin ve dünyanın dört bir yanından gelen ziyaretçileri ağırlıyor. İlçemizin bu çok özel durumu uzun yıllardır içme suyu, kanalizasyon ve arıtma altyapısına özellikle yaz aylarında ciddi bir yük oluşturuyordu. İzmir’in her ilçesine, her mahallesine sağlıklı su ve dirençli bir altyapı sağlama hedefimiz doğrultusunda İZSU Genel Müdürlüğü’müzle Çeşme’de yatırım seferberliği başlattık. Kaçaklara, kokuya, arıza ve kesintilere neden olan Çeşme’nin altyapı sorunlarını kökten çözecek tüm adımları planladık” dedi.

“İçme suyu konusunda tüm sıkıntıları aşmış olacağız”

Üç etaplı bir planlamayla Çeşme’nin servis ömrünü tamamlamış içme suyu şebekesini baştan aşağı yenilemek için çalıştıklarını söyleyen Başkan Soyer, “Germiyan, Ildır, Reisdere, Şifne, Yalı mahallelerinde 200 kilometrelik içme suyu hattı yenileme birinci etap çalışmalarında sona geldik. Alaçatı, Ardıç, Altınyunus, Boyalık, Celal Bayar, Çakabey, Fahrettinpaşa ve Ilıca mahallelerini kapsayan 450 kilometrelik ikinci etabı ise tamamlayarak kesintisiz içme suyu hizmetleriyle buluşturduk. Bugün temelini attığımız ve üç yıl içinde tamamlayacağımız üçüncü etapla birlikte 11 mahallemize daha içme suyunu çağdaş altyapı sistemleriyle temin edeceğiz. 278 milyon liralık bu yatırımımız, 350 kilometrelik bir hattın yenilenmesini kapsıyor. Üçüncü etap tamamlandığında hangi mevsimde ve hangi yoğunlukta olursa olsun Çeşme’nin tamamında, içme suyu konusunda tüm sıkıntıları aşmış olacağız” ifadelerini kullandı.

Ovacık’a geçici paket arıtma tesisi

Çeşme’nin altyapısını güçlendirmek için attıkları adımların içme suyu şebekesiyle sınırlı olmadığını vurgulayan Başkan Soyer, sözlerini şöyle sürdürdü: “Alaçatı Atıksu Arıtma Tesisi’nin kapasitesini yüzde 65 artırarak günlük 36 bin metreküpe çıkardık. 16 kilometrelik kanalizasyon iletim hattıyla denize deşarj edilen evsel atık suların tümüyle önüne geçiyoruz. Ovacık bölgesinde ikinci bir atık su arıtma tesisi yapımı içinse proje ihalelerini tamamladık. Günlük 40 bin metreküp kapasiteye sahip olacak tesiste Ovacık Mahallesi’nin atık suları arıtılacak. Bu tesisimiz hizmete girene kadar geçici bir paket arıtma tesisiyle ilçemize hizmet vereceğiz. Özetle Çeşme’ye, Ege kıyılarındaki tüm turistik ilçelere örnek olacak bir içme suyu, kanalizasyon ve arıtma tesisi altyapısı kuruyoruz. Çeşme bunu sonuna kadar hak ediyor. İşte bu yüzden gururlu ve mutluyuz.”

“Artan maliyetlere rağmen hizmetleri aksatmıyoruz”

Üç buçuk yılı aşkın bir süredir İzmir’in 30 ilçesinde dirençli ve sağlıklı bir kent yaşamını kurmak için ellerini taşın altına koyduklarını söyleyen Başkan Soyer, İzmir’in sorunlarına kalıcı çözümler üretmek için günü kurtarmaya değil, geleceği kurmaya yönelik adımları atmaya kararlılıkla devam etiklerini belirtti. “1 milyarlık bir yatırımı toprağın altına gömerken aslında tam da bunu yapıyoruz” diyen Soyer, konuşmasını şöyle tamamladı: “Çünkü 1 milyar liralık yatırımı görünür yapmanız halinde bunun Avrupa açısından etkisi bambaşka olur. Ama biz bugünü kurtarmak değil geleceği inşa etmekte kararlıyız. Yarımada’da, kent merkezinde ve İzmir’in tüm ilçelerinde çağın koşullarına uygun sağlıklı ve dirençli bir kent yaşamını yani İzmir’in geleceğini inşa ediyoruz. 2023 yılında İZSU bütçemizin yüzde 57’sini yatırımlara ayırdık. Hiç şüpheniz olmasın. Verdiğimiz sözleri tek tek yerine getirmeye devam edeceğiz.”

“Tunç Soyer’e teşekkür ediyorum”

Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran ise “Çeşme tarihinin bir seferde yapılan en büyük yatırımını benim yoldaşım Tunç Soyer Çeşme’ye yapıyor ve yapmaya da devam edecek. Kendisine Çeşme adına çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız başkanım. Biz Çeşme’de musluklarımızdan tuzlu su aktığı günleri hatırlarız. Artık o günlerin hepsi geride kaldı. Pandemide iki şeyin değerini çok iyi öğrendik. Bir tanesi su, bir tanesi tarım. Bu iki konuya çok değer veren Büyükşehir Belediye Başkanımız var. Her zaman Çeşme’nin arkasında” diye konuştu.

“İzmir ile güçlü bağlarımızı sürdürmeye derinden bağlıyız”

Fransız Kalkınma Ajansı ve İzmir Büyükşehir Belediyesi arasında uzun yıllara varan işbirliğinden memnuniyet duyduğunu aktaran Fransa İstanbul Başkonsolosu Oliver Gauvin, “Fransa, İzmir ve Türkiye ile güçlü bağlarını sürdürmeye ve iklim konusunda işbirliğine büyük önem veriyor. Fransız Kalkınma Ajansı 10 yıldan bu yana İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne sağladığı 300 milyon avroluk finansmanla yapısal yatırımların hayata geçirilmesinde destek oluyor. Bu projenin devamı için iyi dileklerimi sunuyorum” dedi.

Neler yapıldı?

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 2014 yılında 6360 sayılı yasa ile Çeşme ilçesinin hizmet sorumluluğunu devraldı. İlçenin içme suyu şebekesinin ekonomik ömrünü tamamen doldurması ve sürekli arıza kaynaklı kesintiler yaşanması nedeniyle tarihi bir yatırım başlatıldı. 1. Etap içme suyu hattı projesi kapsamında Germiyan, Ildır, Reisdere, Şifne, Yalı mahallelerinde 200 kilometrelik içme suyu hattını yenileme projesinde sona yaklaşıldı. 2. Etap içme suyu hattı projesi ile de 450 kilometrelik içme suyu şebeke inşaatı tamamlandı. Alaçatı, Ardıç, Altınyunus, Boyalık, Celal Bayar, Çakabey, Fahrettinpaşa ve Ilıca mahalleleri kesintisiz suya kavuştu. Temeli atılan 350 kilometrelik 3. Etap İçme Suyu Hattı projesiyle de Altınkum, Cumhuriyet, Çiftlik, Dalyan, İsmet İnönü, Musalla, Ovacık, Sakarya, Şehit Mehmet, Üniversite ve 16 Eylül mahalleri yeni içme suyu altyapısıyla buluşacak.