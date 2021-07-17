Çeşme'ye tatilci akını! Nüfusun 1 milyonun üzerine çıkması bekleniyor!

Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olacağının açıklanmasının ardından yeryüzündeki cennet Çeşme'de hareketlilik başladı. Çeşme Belediye Başkanı M. Ekrem Oran bayram tatilinde 1 milyonun üzerinde misafir ağırlayacaklarını belirtti.

Her yaz olduğu gibi bu yaz da Çeşme'de yoğunluk yaşanacağını söyleyen Başkan Oran, bu yaz pandemi nedeniyle büyük bir patlama olacağını söyledi. Otellerdeki doluluk oranlarının ciddi oranda arttığını ifade eden Oran, tüm tedbirlerin alındığını ve belediye çalışanlarını çift mesai sistemine geçireceğini açıkladı.

"Bayrama hazırız"

Türkiye'nin en güzel plajı olan Ilıca Plajı'nın son aylarda çok kalabalık olduğunu dile getiren Oran, tüm plajlara sosyal mesafe locaları yerleştirildiğini belirterek; "Çeşme bayrama hazır" dedi. Oran, "Pandemi sürecinde ciddi bir göç alan Çeşme şu anda da oldukça hareketli. 46 bin civarında olan nüfusumuz kışın bile 200-300 binlere çıktı. Normalleşme süreci ile yaz başında bu rakam 500 bini geçti. Yazlığı olan vatandaşlarımız geldi, otellerdeki doluluk oranları ciddi anlamda arttı. Bayramda büyük bir patlama yaşanacağını düşünüyoruz. Vatandaşlarımızın gönül rahatlığıyla bir bayram geçirebilmeleri için bütün önlemlerimizi aldık" dedi.

"Belediye personelimizle sahada olacağız"

Tüm belediye personeli ile sahada olacağının altını çizen Oran, "Hem sahada hem masada çalışan personelimiz ihtiyaç halinde gerekeni yapacak. Zabıta personelimiz de müzik, sosyal mesafe vs denetimleri yaparak, güvenli bir tatil için üzerine düşeni yapacak, gerekirse çift mesai yapacağız. Vatandaşlarımızdan ise ricamız, zor bir yılı geride bırakırken, bunların tekrar yaşanmaması için sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına uymaları. Şimdiden herkese iyi bayramlar diliyorum" diye konuştu.