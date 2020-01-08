Çeşme'ye yeni sağlık tesisi

Çeşme Belediyesi, Meclis toplantısında Ilıca'da Çeşme Belediyesi'ne ait dükkanlarda 365 gün 24 saat hizmet verecek olan yeni bir sağlık tesisi yapılmasına karar verildi. Başkent Üniversitesi Hastanesi ile işbirliği yapılacağını belirten Çeşme Belediye Başkanı M. Ekrem Oran, Ilıca'da yıllardır atıl durumda bulunan Topan Banyosu'nun da fizik tedavi amaçlı kullanılacağını dile getirdi.

Başkan Oran, artan nüfus ile birlikte Çeşmeliler'e daha iyi hizmet sunmak amacıyla yeni açılacak sağlık tesisi için Başkent Üniversitesi ile işbirliği yapılacağını belirtti, şunları söyledi: "Çeşme'de yeni bir sağlık tesisi olmasını hayal ettik ve bu doğrultuda yaptığımız görüşmelerde de Başkent Üniversitesi ile belli bir noktaya geldik. Burada 12 ay hizmet verecek bir sağlık tesisi yapılmasını istiyoruz. Vatandaşlarımızı artık Urla'ya, Dokuz Eylül Hastanesi'ne göndermekten kurtaracak, bünyesinde Fizik Tedavi, Kardiyoloji ve birçok uzmanlık gerektiren branşın olacağı bir hastanenin Çeşmeliler'in hizmetine girmesi için gerekli adımlarımızı attık. 10 dakikanın bile kıymetli olduğu bir kalp krizinde Ilıca'da elimizin altında bir Kardiyoloji Bölümü olacak."

Fizik tedavi içiin kullanılacak

Ilıca'da belediyeye ait 25 bin metrekare alanda termal su tesislerinin bulunduğu Topan Banyosu'nun yıllardır atıl durumda olduğunu ve bu yeni sağlık tesisinde fizik tedavi amaçlı kullanılacağını dile getiren Başkan Oran, "Yıllardır atıl durumda bulunan binalarımızın tadilatlarını Başkent Üniversitesi Hastanesi yapacak. Bakanlıktan gerekli ruhsatları alacak. Cebimizden bir lira çıkmadan Çeşme halkının emrine SGK anlaşmalı bir sağlık tesisi kazandırıyoruz. Hepimizin fizik tedaviye ihtiyacı oluyor. Bu aynı zamanda Ilıcamız'da bir hareket oluşturacak. Çeşmeli hemşehrilerimize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum" diye konuştu.