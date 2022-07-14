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Çeşme'yi alev alev yakan yangının nedeni belli oldu! Yanan alanlar görüntülendi

İzmir Çeşme'de dün başlayan yangın sabah saatlerinde de devam ediyor. Erken saatlerde hava müdahalesi yeniden başladı. Açıklama yapan İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger yangınların kısmen kontrol altına alındığını söyledi

14 Temmuz 2022 Perşembe 07:51

İzmir'in Çeşme ilçesinde çıkan orman yangınına 4 uçak, 6 helikopter, 1 komuta helikopteri, 1 yangın komuta aracı, 55 arazöz, 8 dozer, 6 yer ekibi, 324 işçi ve 38 teknik elemanın müdahale ettiği öğrenildi. Öte yandan, İzmir Orman Bölge Müdürü Zafer Derince ile bölgeye inceleme yapmak için gelen İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, açıklama yaptı. Vali Köşger yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

''Çeşme ilçesindeki Karaköy mevki ve Ovacık Mahallesi'ndeki yangınlar kısmen kontrol altına alındı. Ekiplerin havadan ve karadan soğutma çalışmaları sürüyor. Ekiplerimiz tam teçhizat ile herhangi bir duruma karşın görevlerini sürdürüyorlar''


KAYNAK YAPARKEN ÇIKMIŞ

İzmir'in Çeşme ilçesinde makilikte çıkan ve halen söndürme çalışmaları devam eden yangının bölgede çalışan işçilerin kaynak yaptığı sırada çıkan kıvılcıklardan kaynaklandığı belirlendi. Kaynak sırasında sıçrayan kıvılcımların kuru otları tutuşturması sonucu başlayan yangınla ilgili 7 işçi, güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı.
 


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #çeşme #orman yangını #yangın
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