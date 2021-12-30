Çeşme yılbaşında yüzde 100 dolu!

İzmir'in turistik ilçesi Çeşme'deki oteller, yılbaşı öncesinde yüzde 100 doluluk oranına ulaştı. Çeşme Turistik Otelciler Birliği (ÇEŞTOB) Başkanı Yakup Demir, ışıklandırma ve süslemelerle hem sokaklarda hem de işletmelerde son hazırlıkların tamamlandığını belirtti.

Hem sokaklarda hem de işletmelerde yılbaşı hazırlıklarının tamamlandığını belirten ÇEŞTOB Başkanı Yakup Demir "Şu anda Çeşme'deki otellerimiz ve Alaçatı sokakları yılbaşı için tamamen hazırlandı. Işıklandırmalarından, süslemelerine kadar hazır bir şekilde restoran ve otellerimiz misafirlerini bekliyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da Alaçatı'da yılbaşı kutlamanın bir prestij olduğunu vurguluyoruz. Çok sayıda misafirin Alaçatı'ya geleceğini rezervasyonlardan görüyoruz. Alaçatı otellerimiz yüzde 100 doluluk oranına ulaştı. Çeşme'de ise daha çok 5 yıldızlı otellerimiz mevcut. Açık olan otellerimizin neredeyse tümü yılbaşına hazır ve dolmuş durumda. Otellerimizin dışında restoran ve kafelerde de yılbaşı kutlamalarına hazırlık devam ediyor. Onlar da kendilerini yılbaşına hazırladılar ve rezervasyonları tamamladılar" ifadelerini kullandı.

'İÇ MEKANLARDA DİKKATLİ OLUNMALI'

Yılbaşı kutlamalarında dikkatli olunması gerektiğinin de altını çizen Demir, "Covid-19 ile maalesef hala karşı karşıyayız. Yeni varyantla birlikte yılbaşının felakete dönüşmemesini arzu ediyoruz. Kapalı alanlarda maske ve mesafe standartlarına uymamız lazım. Geçen yılbaşını kutlayamadık. 2019'a baktığımızda ise güzel bir yılbaşı geçirdik. Alaçatı sokakları 10 binleri ağırladı. Aynı atmosferi bu yılbaşında yaşamak istiyoruz. Beklentimiz ve arzumuz bu şekilde. Ne yazık ki Covid-19 ile karşı karşıya olduğumuz için iç mekanlarda gerekli mesafe ve standartlara uyarak yılbaşını kutlamamız lazım. Daha çok açık alanlarda yeni yıla merhaba dememiz gerekir" diye konuştu.