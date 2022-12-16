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Çeşme yolunda kaza! Kontrolden çıkan otomobil şarampole devrildi!

Çeşme yolunda kaza! Kontrolden çıkan otomobil şarampole devrildi!
16 Aralık 2022 Cuma 12:19

İzmir Çeşme Otoyolu'nda kontrolden çıkan bir araç şarampole devrildi. Kazayı görenler durumu hemen yetkililere haber verirken, devrilen otomobilin sürücüsü ise yaralandı

Kaza, saat 08.00 sıralarında, İzmir- Çeşme Otoyolu Urla mevkisinde meydana geldi. İzmir'den Çeşme yönüne giden Umut K.’nin kontrolünü yitirdiği 35 ADS 457 plakalı otomobil, sol şeritten sağ şeride geçip şarampole devrildi. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılıp tedaviye alınan Umut K.’nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Devrilen otomobil ise vinçle şarampolden kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #çeşme #kaza
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