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Çeşme’de atık ilaçlar çöpe gitmeyecek

Çeşme Belediyesi ekosistem ve insan sağlığı açısından tehdit oluşturan atık ilaçları çevreye zarar vermeden imha edebilmek amacıyla “Evsel Atık İlaç Toplama Kampanyası” başlattı

Çeşme’de atık ilaçlar çöpe gitmeyecek
31 Mart 2021 Çarşamba 14:43

Toplum ve çevre sağlığı için önemli projelere imza atan Çeşme Belediyesi kullanılmayan ya da raf ömrünü tamamlayan ilaçların toplanması için yeni bir kampanya başlattı.

Sıfır Atık Yönetmeliği kapsamında Çeşme Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından evlerde biriken kullanım ömrünü tamamlamış ilaçların eczaneler aracılığıyla toplanması, taşınması ve bertaraf edilmesi sağlanacak.

Çeşme Belediye Başkanı M. Ekrem Oran, “Bu kampanya ile vatandaşlarımız kullanım tarihi geçmiş ilaçları kendilerine en yakın eczanede bulunan “Atık İlaç Toplama Kutusu’na bırakarak hem doğayı hem de insan sağlığını korumuş olacak” dedi.

Etiketler; #çeşme #Çeşme Belediyesi #atık ilaç
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