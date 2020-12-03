Çeşme’de evde sağlık hizmeti

Çeşme Belediye Başkanı M. Ekrem Oran kısa süre önce hayata geçirdiği Dr. Tayfun Aydemir Sağlıklı Yaşam Merkezi’nde bugüne kadar yaklaşık 200 kişiye tedavi hizmeti verdiğini dile getirerek; “Her şey söz verdiğimiz gibi” dedi

Sosyal belediyecilik anlayışı ile hayata geçirdiği projelerle adeta devrim yapan Çeşme Belediye Başkanı M. Ekrem Oran’ın bir ilke imza atarak ilçede hayata geçirdiği Çeşme Belediyesi Dr. Tayfun Aydemir Sağlıklı Yaşam Merkezi vatandaşların yanında olmaya devam ediyor. Çok kısa süre önce açılmasına rağmen son bir ayda yaklaşık 200 hastaya sağlık hizmeti veren yaşam merkezi içerisinde 2 Sosyolog, 1 Psikolog, 1 Fizyoterapist, 1 Fizik Tedavi teknikeri, 2 hemşire, 1 berber ve Hasta Nakil Aracı yer alıyor. Uzman kadrosu ile Ilıca’da faaliyet gösteren tesis yaklaşık 20 yara bakım, 50 Fizik Tedavi, 50 ön değerlendirme ve muayene ziyareti, 70 de hasta nakil olmak üzere yaklaşık 200 kişiye tedavi hizmeti sunmuştur. Hasta Nakil Aracı ve Evde Sağlık Hizmetleri’nden faydalanmak isteyen vatandaşlar 0232 729 87 29 numaralı telefonu arayarak randevu alabilmektedir.

Söz verdiğimiz gibi

Çeşme Belediye Başkanı M. Ekrem Oran, sosyal belediyecilik anlayışı ile verdiği sözleri tek tek hayata geçirdiklerini belirterek; “Çeşme Belediyesi olarak amacımız, evde yaşlı ve yatalak hastalara bakım hizmetleriyle birlikte bu kişilere koruyucu, önleyici sağlık hizmetler vererek hasta ve hasta yakınlarının yaşam kalitesini attırıp evlerinde konforu yaşatarak, onlara yalnız olmadıklarını hissettirmektir” dedi.