Çeşme'de festival başlıyor

Çeşme Belediyesi 5. Ovacık Tarım ve Sakız Koyunu Festivali başlıyor.

24-25 Ağustos 2019 tarihlerinde Ovacık’ta gerçekleştirilecek festivalde karakteristik bir tür olan Sakız Koyununu yaşatmak ve yetiştirici sayısını arttırmanın yanı sıra endemik türler olan kavun, sakız ağacı, beyaz soğan,karakılçık buğdayı, kekik, lavantayı korumak ve yaşatmak amaçlanıyor. Çeşme Belediye Başkanı M. Ekrem Oran, “Çeşme sadece denizi, güneşi ve kumu ile değil, aynı zamanda tarım kenti olma özelliği ile de dünya turizmindeki yerini alacak. Tüm hemşehrilerimizi Ovacık Tarım ve Sakız Koyunu Festivalimize bekliyoruz” dedi.

Çeşme Belediyesi tarafından düzenlenen 5. Ovacık Tarım ve Sakız Koyunu Festivali başlıyor.

İlki 2015 yılında düzenlenen Ovacık Tarım ve Sakız Koyunu Festivali’nin 5.‘si bu yıl 24-25 Ağustos 2019 tarihlerinde gerçekleşecek. Tarıma en uygun alanların ve üretimin gerçekleştirildiği Ovacık’ta, Çeşme Kavunu ve bölgeye has Sakız Koyunu cinslerini yaşatmak amacıyla düzenlenen festival’de Çeşme’nin yöresel değerlerinin öne çıkarılması amaçlanıyor.

Tolga Çandar konser verecek

24 Ağustos Cumartesi günü 16:00’da Halk Oyunları gösterileri ile başlayacak festivalde dayanıklılığı ve tadıyla öne çıkan ‘En İyi Çeşme Kavunu’ yarışması yapılacak. Ovacık köy halkının Zeybek gösterisi ve Yunanistan’ın Sakız Adası’ndan gelen misafirlerin dans gösterileri ile devam edecek festivalde Ovacık Kavunu, Ovacık Ekmeği ve Ovacık Kelle Peyniri ikram edilecek. Gün boyu devam edecek tarhana yapımı atölyesinin de bulunacağı festivalde geleneksel halk müziğimizi, türkülerimizin dokusunu bozmadan günümüze taşıyan Tolga Çandar, Ege Türküleri’ni seslendireceği bir konser verecek.

Sakız Koyunu yarışması yapılacak

25 Ağustos Pazar günü ise saat 14:00’de, Ertan Lisesi önünden başlayacak bir kortej yürüyüşü yapılacak. Kortej yürüyüşünün ardından halk oyunları gösterisi ve Sakız Koyunu yarışması düzenlenecek. Festivalin ikinci gününde saat 15.00’de Yunanistan’ın Sakız Adasından gelecek misafirlerin gösterileri festivale renk katacak. 18:00’ de Halk Oyunları gösterisi ve Ovacık köy halkının oynayacağı Ovacık Zeybeği gösterisi yer alacak. Etkinlik, Ovacık’ın el yapımı tarhana çorbası, Ovacık Ekmeği ve Ovacık Kelle Peyniri ikramı ile sona erecek.

Ovacık’ı dünyaya tanıtacağız

Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, Çeşme’nin sadece denizi, güneşi ve kumu ile değil, aynı zamanda tarım kenti olma özelliği ile de dünya turizminde yer alacağına vurgu yaparak “Ovacık verimli toprakları ve tarım yapılan ovaları ile Çeşmemizin kıymetlisi. Üzüm bağları, enginarı, kavun tarlaları ile mavi ile yeşili birleştiren Ovacık’ta bu sene Tarım ve Sakız Koyunu Festivali’nin 5.’sini düzenliyoruz. Kış aylarına kadar bozulmayan Çeşme Kavunumuzu, karakteristik bir değer olan, “Padişah adaklığı” olarak da bilinen Sakız Koyunu’nun en çok yetiştiği bölgemiz Ovacık’ı dünyaya tanıtacağız.

Birbirinden renkli görüntülerin olacağı Ovacık Tarım ve Sakız Koyunu Festivalimize tüm İzmirli hemşehrilerimizi bekliyoruz” dedi.