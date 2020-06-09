Çeşme’de kooperatif atağı

Çeşme tarım ürünlerinin kooperatif üzerinden pazarlama ve markalaşma girişimlerine destek veren AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, “Bu proje ile donanımlı kadın ve genç aşçılar yetişecek” dedi

AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, Çeşme temasları kapsamında bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. Bölünmez Çankırı’nın öncülüğünde, Çeşme Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, Çeşme Kaymakamlığı, Çeşme İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle Çeşme Yahya Kerim Onart Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi arasında sektör işbirliği protokolü imzalandı. Proje kapsamında Çeşme tarım ürünleri ile ilgili kooperatif üzerinden pazarlama ve markalaşma girişimleri ile donanımlı kadın ve genç aşçıların yetişmesi sağlanacak.

Ortakların yüzünü güldürdü

Kooperatifin tek sakız üreticisi olan Tekin Akalp ailesini de ziyaret eden Bölünmez Çankırı, Çeşme Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Yeşim Yüksel’den kooperatifin çalışmaları hakkında bilgi aldı. Çeşme Markası adı altında kadın ve gençler atölyelerde üretimlerini gerçekleştirecek ve turizmde ara eleman ihtiyacını karşılayacak sektörel donanımlı kadın ve genç aşçılar yetiştirmeyi hedeflediklerini belirten Bölünmez Çankırı, “İzmir’de kooperatifi olmayan, sektör olarak turizm pazarı ağırlıklı olan Çeşme’de, kadınlarımız tarafından kurulan tarım kooperatifi başarılı adımlar atıyor. Pandemi sürecinde tarlada kalan enginarı, Çeşme limonunu İzmir’e ve ülkemizin birçok noktasında ilk enginar satışına başlayan kooperatif; üretici ortaklarının da yüzünü güldürdü. Çeşme markası altında bu ürünlerin talep edilişi ve satışları, kadın istihdamına destek olacak ve kadınlarımızı ekonomik olarak güçlendirecektir” dedi.

İstihdamın önünü açıyoruz

Genç aşçılar yetiştirme hedefiyle İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile yapılan proje ile temel mutfak becerilerine sahip üretici gençlerin sosyal, kültürel, eğitim, mesleki bilgi ve becerilerini arttırmayı amaçladıklarını ifade eden Bölünmez Çankırı, “Proje paydaşı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Yahya Kemal Onart Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, projede seçilen yetenekli kadınlar ile öğrenci, öğretmen, alan şefi, eğitim şefi ve koordinatörü ile mutfak atölyelerinde teknolojik işbirliği, deneyim paylaşımı, istihdam odaklı işbirliği yapılacak. Kadınlar ve genç aşçılar için oluşturduğumuz iş ve meslek alanları ile istihdamın önünü açıyoruz. Projemiz vesilesiyle aşçılık sertifikası alacak kadın ve gençlerimiz üretim mutfağında aktif rol oynayacaklar” diye konuştu.

Coğrafi işaret başvurusu

İlçeye özgü olan yöresel ürünlerin çok fazla olduğunu ve bölgeyle özdeşleştiğini de sözlerine ekleyen Bölünmez Çankırı, konuşmasını şöyle sonlandırdı: “Ege kültürel girişim ile dijital kayıt, kurumsal hafıza ve arşiv hedefi olan kooperatifin ana amacında; Çeşme ve Alaçatı mutfağında üretilen ürünlerle Çeşme’de markalaşma, ürün ve reçete geliştirme, satış, eğitim, workshop, istihdam odaklı işbirliği yer alıyor. İlçemize özgü yerel ürünlerin tarlalarımızda, ülkemizin birçok yerindeki farklı sofralara zenginlik katmasını arzuluyoruz. Çoklu hedefleri bulunan kooperatifimizin aldığı kararlar neticesinde Çeşme Sakız Enginarı işleme ve konserveleme, Çeşme Zeytini işleme ve salamura ile saklama, Çeşme Zeytinyağları markalı ürünlerle satışa hazırlama, Çeşme Limonu, Çeşme Mandalinası, Çeşme Beyaz Soğanı, Çeşme sakızı, Çeşme kavunu gibi Çeşme’ye özgü gastronomi değeri olan yerel ve özgün reçeteli ürünler hazırlanarak satışa sunulacaktır. Bunula birlikte bölgemizde yetişen bu ürünler ile ilgili coğrafi işaret başvurusu ve çalışması da yapılacaktır. Ayrıca Çeşme Agro Tarım Projesi hazırlığında olduklarını da belirttiler. Bu konuda da gereken desteği kendilerine sağlayacağız.”