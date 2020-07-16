Çeşme’de Maskematik dönemi!

Çeşme Belediyesi Koronavirüs salgını nedeniyle maske erişimini kolaylaştırmak için kentin belli noktalarında maskematik hizmetini hayata geçirdi.

Çeşme’de Maskematik dönemi!
16 Temmuz 2020 Perşembe 12:38

Çeşme Belediyesi vatandaşların tıbbi maskeye ücretsiz erişimini kolaylaştırmak için kentin belli noktalarına maskematik yerleştirdi. Çeşme TEB Bankası önü, Dalyan Levent’in Yeri önü, Alaçatı giriş bariyerleri önü, Alaçatı Balık Mezatı önü, Yıldızburnu Ilıca Kafe, Meydan Kafe önü olmak üzere toplam 6 noktada maskematik faaliyete geçti. Koronavirüs salgını nedeniyle kamusal alanlarda maske kullanımının zorunlu hale gelmesi üzerine Çeşmeliler’in tıbbi maskeye erişimini kolaylaştırmak için maskematik hizmetini hayata geçirdiklerini dile getiren Çeşme Belediye Başkanı M. Ekrem Oran, “Vatandaşlarımız 2 adet maskeyi 2 TL’ye, yani tanesi 1 TL olarak satın alabilecekler” dedi.

Erişimi kolaylaştırdık!

Kentin merkezi noktalarına yerleştirilen maskematiklerin jenaratör ile çalıştığını belirten Başkan Oran, “Maskesiz sokağa çıkmanın yasaklanması üzerine vatandaşlarımız maske temini konusunda oldukça sıkıntı yaşamaya başladı. Bu yöntem ile Çeşmeli vatandaşlarımızın maskeye erişmelerini kolaylaştırmış olduk” diye konuştu.


 

Önceki Haber
Buca’da pazar denetimi
Sonraki Haber
Kiraz ihracatı 200 milyon dolara gidiyor
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.