Çeşme’de Nisan ayında karla karışık dolu ve fırtına

Çeşme Germiyan’da etkili olan karla karışık dolu yağışı ve fırtına ilçe yolunun kapanmasına neden oldu. Olaya hızla müdahale eden İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri yolda kalan araçları kurtararak yolu yeniden trafiğe açtı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri Çeşme ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan karla karışık dolu yağışı ve fırtına nedeniyle alarma geçti. Dolu, Çeşme Germiyan’da kısa sürede hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle Çeşme – Germiyan yolu trafiğe kapanırken bölgedeki bir marketin sundurması oluşan yükten dolayı çöktü. İzmir İtfaiyesi ekipleri yolda kalan araçları kurtardı, temizlik çalışması yaparak kısa sürede yolun trafiğe açılmasını sağladı.

Başkan Soyer: Nisan’da bu görüntüler

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Çeşme'nin Germiyan-Ildırı-Ilıca bölgesinde fırtına, dolu ve karın etkili olduğu bir afet yaşadık. İtfaiyemiz yolda kalan araçlara, çatı uçması, sundurma çökmesi gibi olumsuzluklara anında müdahale etti. Nisan'da bu görüntüler... İklim krizi kapımızda değil hayatımızda” dedi.