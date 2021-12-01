İZMİR'İN ZİRVESİNE KAR YAĞDI
İZMİR'İN ZİRVESİNE KAR YAĞDI
0
İZMİR'DEN ÇİĞDEM TOKER'E ÖDÜL
İZMİR'DEN ÇİĞDEM TOKER'E ÖDÜL
0
ÜNLÜ OYUNCU ANNE OLDU
ÜNLÜ OYUNCU ANNE OLDU
0
ÇAY MI KAHVE Mİ?
ÇAY MI KAHVE Mİ?
0

Çeşmekart dönemi başlıyor!

Çeşme Belediye Başkanı M. Ekrem Oran, bir süredir başlattığı “Adresim Çeşme” kampanyası kapsamında Çeşmekart uygulamasını hayata geçiriyor. Bu kampanya ile birinci adresi Çeşme’de olanlara büyük ayrıcalık tanınacak.

Çeşmekart dönemi başlıyor!
01 Aralık 2021 Çarşamba 11:51

Çeşme’de yaşayanlara büyük avantaj sağlayacak olan Çeşmekart ile, vatandaşlar belediyeye ait sosyal tesislerden indirimli, belediye hizmetlerinden ve kültür sanat etkinliklerinden ise öncelikli faydalanabilecek.

Bu kartların mobil uygulama olarak kullanılacağını belirten Çeşme Belediye Başkanı M. Ekrem Oran, isteyen vatandaşlar için plastik kart da basılabileceğini söyledi. Çeşmekart’ın sembolik aidat dışında ücretsiz olacağına vurgu yapan Oran, “Bu kartı uygulamaya geçirmedeki amaçlarımızdan bir tanesi, Çeşme’de yaşayan vatandaşlarımızın adreslerini almasını cazip hale getirmek, diğer bir amacımız ise, burada yaşayan yurttaşlarımızın hayatlarını kolaylaştırmak” dedi.

Birinci adresi Çeşme’de olanlar faydalanabilecek

Çeşmekart’tan sadece birinci adresi Çeşme’de olan vatandaşların yararlanabileceğinin altını çizen Oran, Çeşme’de yazlığı olan ve yılın bir çok zamanını burada geçiren vatandaşlara seslendi; “Kış nüfusumuz 47 bin civarında, yaz aylarında ise nüfusumuz bir milyonu geçiyor. Burada yaşayan vatandaşlarımızdan birinci adreslerini Çeşme’ye taşımalarını istiyoruz. Böylece sadece belediye olarak değil, hastane, emniyet, kaymakamlık gibi tüm kamu kurumları kadrolarını arttırarak, çok daha iyi hizmet verebileceğiz.”

Etiketler; #çeşme #çeşmekart #Ekrem Oran
Önceki Haber
Ormanlık alanda üç kişinin tecavüzüne uğradı, üçü de serbest!
Sonraki Haber
Bayraktar: Üretici ile market fiyatları arasındaki fark 9 kata yaklaştı!
İzmir'de trans birey cinayeti sanığı hakim karşısında
İzmir'de trans birey cinayeti sanığı hakim karşısında
0
İzmir'in zirvesine yılın ilk karı yağdı
İzmir'in zirvesine yılın ilk karı yağdı
0
Başkan Sandal'dan 'Trafo Merkezi' açıklaması
Başkan Sandal'dan 'Trafo Merkezi' açıklaması
0
İşe giderken yumruklu saldırıya uğradı!
İşe giderken yumruklu saldırıya uğradı!
0
İzmir'de suya zam!
İzmir'de suya zam!
0
İzmir'de deniz taştı, Kordon sular altında kaldı
İzmir'de deniz taştı, Kordon sular altında kaldı
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.