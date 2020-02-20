Çeşmeli küçüklere Masal Evi

Çeşme Belediye Başkanı M. Ekrem Oran, çocukların sosyal gelişimleri için uygun koşulları sağlamak, annelerin ekonomik hayata katılımını sağlayacak mesleki eğitimler vermek için kurulan okul öncesi eğitim ve bakım merkezlerinden ilkini Reisdere'de hayata geçiriyor.

Çeşme Belediye Başkanı M. Ekrem Oran, çocukların sosyal gelişimleri için uygun koşulları sağlamak, annelerin ekonomik hayata katılımını sağlayacak mesleki eğitimler vermek için kurulan okul öncesi eğitim ve bakım merkezlerinden ilkini Reisdere'de hayata geçiriyor. Çeşme Belediyesi bünyesindeki ilk Masal Evi olma özelliğini taşıyan Reisdere Masal Evi'nde çocukların eğitim alırken, Çeşmeli kadınların da görecekleri mesleki kurslarla, ekonomik hayata katılmasını hedefleniyor.

Her yere yayılacak

Çeşme'nin her yerine yayılması planan "Masal Evi" hakkında konuşan Başkan Oran, "Sosyal belediyecilik anlayışının gereği olarak 'Masal Ev'lerimizin ilkini hayata geçiriyoruz. Çalışan, ekonomik geliri düşük olan ailelerimiz çocuklarını belediyemizin Masal Evlerine bırakabilecekler. Çocuklar sosyal etkinliklerden faydalanırken, annelerimiz de aile ekonomisine katkı sağlayacak eğitimler alacaklar. Böylece Masal Evler'i hem eğitim hem de istihdama katkı işlevi görecek" dedi. 40 kişi kapasiteli Masal Evi, ihtiyaç ve talep doğrultusunda çocuklar ve ailelere yönelik sanatsal atölye çalışmaları, sosyal ve kültürel faaliyetler, eğitmen-psikolog- ebeveyn destekli çalışmalar, doğa ile tanışma atölyeleri, çocuk hakları farkındalık çalışmalarının yanı sıra, çeşitli eğitim ve seminerler düzenleyecek.

Kurslar verilecek

Merkezin amaçları doğrultusunda çocuklara yönelik, dil gelişimi etkinlikleri, kavram çalışmaları, beden koordinasyon etkinlikleri; resim, el sanatları, müzik, mutfak ve doğa atölyeleri ile çocuk haklarına göre faaliyetler sağlanacak. Kadınlara yönelik meslek edindirme ve beceri kurslarının da verileceği Masal Evlerinde ilk olarak alanında uzman kişiler tarafından aşçı yardımcılığı ve kat hizmetleri eğitimleri verilecek.