Çeşmelilere vize kolaylığı

Yunanistan İzmir Başkonsolosu Argyro Papoulia Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran’ı makamında ziyaret etti. Başkan Oran’ın Çeşme’de 75 bin civarında yazlık ev olduğunu ve yazlık ev sahiplerinin yüzde 65’inin İzmirli olduğunu dile getirmesi üzerine Başkonsolos Papoulia, Çeşme’de yazlık ev satın almış olan tapu sahiplerine vize kolaylığı gösterileceğini söyledi.

Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, kendisini makamında ziyaret eden Yunanistan İzmir Başkonsolosu Argyro Papoulia’a teşekkür ederek, “Yunanistan ve Türkiye halkı olarak bu topraklarda asırlar boyunca beraber yaşadık. Mübadele dönemi ile herkes yerinden yurdundan göç etmek zorunda kalsa da bu iki ülke arasındaki dostluk hiçbir zaman kopmamıştır” diye konuştu.

Başkan Oran’ın Çeşme’de 75 bin civarında yazlık ev olduğunu ve yazlık ev sahiplerinin yüzde 65’inin İzmirli olduğunu söylemesi üzerine Başkonsolos Papoulia, Çeşme’de yazlık ev satın almış olanlara vize konusunda yardımcı olacaklarının müjdesini verdi.

Çeşme Uluslararası Müzik Festivali

Türk-Yunan dostluğunu pekiştirmek amacıyla Ege kültürü temalı Çeşme Uluslararası Müzik Festivali yapacaklarının bilgisini veren Başkan Oran, “16 Eylül’den yani Çeşme’nin Kurtuluş Günü’nden sonra Ege kültürü temalı ‘Çeşme Uluslararası Müzik Festivali’ yapacağız. Bu festivalde Yunanlı ses sanatçılarımızı, aşçılarımızı ve dostlarımızı ağırlayacağız. Ege, kültürünü kapsayacak mutfak, mitoloji, arkeoloji, tarih ve müzik dolu bir festival olacak. Hüsnü Şenlendirici’nin Trio Chios ile düet yaptığı albümünde bir logo vardı, o logo beni ağlattı. Zeytin dalı, bir zeytin dalında bir siyah zeytin, bir yeşil zeytin. İşte biz o zeytin dalı gibiyiz. Biz Yunanistan ile zeytin dalı gibiyiz. Aramızda bir mavi sihir, sıcak sımsıcak bir deniz kıyısında birbirinden güzel iki komşu milletiz” şeklinde konuştu.

Kültürel mirasımıza sahip çıkıyoruz

Ziyaretin ardından Başkonsolos Papoulia ile birlikte Çeşme’deki tarihi kiliseleri ve antik yapıları gezerek, turizmin kalbi Çeşme’de tarihi ve kültürel mirasa sahip çıktıklarını belirten Başkan Oran; “Kültürel mirasımıza sahip çıkıyoruz. 1852 yılında yapıldığını düşündüğümüz Altınyunus Mahallemizde bulunan tarihi kiliseyi restore edip kültür merkezi olarak ilçeye kazandıracağız. Bu iki ülke Yunanistan ve Türkiye dünyada huzur ve barış timsali olacak” dedi.