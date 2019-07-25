Çeşme’ye “Akıllı Kavşak”

Çeşme’de özellikle yaz sezonunda yaşanan olumsuzlukları gidermek ve kavşaklarda bekleme sürelerini kısaltmak adına “Akıllı” trafik sistemi için çalışmalar başlatıldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından uygulanacak “ Akıllı Trafik Yönetim Sistemi ” ile yer altına döşenen sensörler yoğunlukları anında ölçecek ve trafik lambalarının süreleri otomatik olarak ayarlanacak. Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, “Çeşme’de yaz aylarında ortaya çıkan trafik sorununu çözmek adına gerçekleşecek uygulamaların başında gelen ''Akıllı Kavşak'' projesini hayata geçiren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Tunç Soyer’e Çeşme halkı adına teşekkür ediyorum” dedi.

Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran’ın İzmir Büyükşehir Belediyesi ile yürüttüğü uyumlu ve eşgüdümlü projeler Çeşme’ye hizmet olarak dönüyor.

Dünyanın pek çok gelişmiş kentinde uygulanan akıllı, çevreci, engelli dostu “Tam Adaptif Trafik Yönetim, Denetim ve Bilgilendirme Sistemi”ni Türkiye’de ilk kez İzmir’de devreye alan Büyükşehir Belediyesi, Çeşme’de yaz sezonunda yaşanan trafik sorununu çözmek için yapım çalışmalarına başladı. Kavşakların altına, araçların algılanarak kavşak kollarındaki trafik yükünü ölçebilecek ve gereksiz beklemelerin önüne geçecek manyetik sensörler döşeniyor. Ayrıca kırmızı ışık ihlali tespit sistemi sayesinde ihlal yapan araçların plakaları da otomatik olarak algılanabilecek.

Bekleme süresi azalacak

Bu sistemde, yer altına döşenen manyetik sensörler yardımı ile kavşaklara giren ve çıkan araçlar sayılabilecek. Yoğunluk bilgilerine göre sinyalize kavşak süreleri (yeşil, kırmızı ve sarı ışık) otomatik olarak sistem tarafından ayarlanacak. Bu sayede kavşaklardaki bekleme süreleri kısalacak.

Trafik ölçüm kameraları ve sensörler

Yeni sistem ile kent içindeki belirli noktalara trafik ölçüm kamerası ve trafik ölçüm sensörü yerleştirilecek. Kamera ve sensörler ile elde edilen bilgiler, Trafik Kontrol Merkezi tarafından değerlendirilerek sürücülerin hizmetine sunulacak. Sürücüler güncel trafik bilgilerine cep telefonu, internet, radyo-TV, ışıklı panolar ve çağrı merkezi aracılığıyla anında ulaşabilecek. Kurulacak sistem ile oluşturulacak Trafik Yoğunluk Haritaları üzerinden; trafik yoğunluğu ve hızları, seyahat süreleri, otopark, hava ve yol durumu gibi bilgileri canlı olarak takip edilebilecek. Ayrıca yeni sistem ile vatandaşlar, otoparkların doluluk oranı bilgileri baz alınarak uygun olan otoparklara yönlendirilebilecek.



Görme engellilere yönelik

Sinyalize kavşaklarda sinyal direğine monte edilecek bir sistem ile engelli yaya geçişleri düzenlenecek. Görme engelli yaya, karşıya geçiş düğmesine bastığı zaman cadde ismini, kavşağın şeklini, geçiş sürelerini ve bu kavşakta bulunan trafik lambaları ile ilgili bilgileri sesli olarak alabilecek.

Soyer’e teşekkür

İzmir’in yaz döneminde en yüksek nüfusa sahip olan ilçe olduğunu ve bunun beraberinde trafik sorununu getirdiğini dile getiren Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, “Çeşme turizmin kalbi! Yaz aylarında tatilcilerin artmasıyla yaşanan trafik sorununu ‘Akıllı’ kavşak sistemi ile büyük oranda azalacak. Kavşaklarda bekleme süreleri kısalacak, otomatik sensörler araç yoğunluğunu ve yol güzergâhlarını ayarlayacak. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Tunç Soyer’e bu hizmetlerinden dolayı Çeşme halkı adına teşekkür ediyorum” dedi.