'Çeşme’yi dünya kenti yapacağız'

Ege İhracatçıları Birliği (EİB) Genel Sekreteri İ. Cumhur İşbırakmaz ve Ege Deri Mamülleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Zandar Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran’ı ziyaret etti

Nazik ziyaret için EİB yönetimine teşekkür eden Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran; “İzmir’in incisi Çeşme’yi dünya turizminde cazibe merkezi yapmak için hayata geçireceğimiz birçok proje var. Turizmi çeşitlendirerek, fuar, seminer ve kongre merkezi yapacağımız Çeşme’de EİB ile birçok projeye imza atacağız. Verdikleri destek için EİB yönetimine teşekkür ederim” dedi.

Çeşme bizim gözbebeğimiz

İzmir’in dünyaya açılan kapısı Çeşme’nin turizm merkezine dönüşmesi için birçok ortak projeyi hayata geçirmeyi istediklerini dile getiren EİB Ege Deri ve Deri Mamülleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ekran Zandar da “Çeşme bizim gözbebeğimiz. Coğrafyası, denizi, termali ile dünyanın en güzel sahilleri Çeşme’de. Çeşme’yi dünya turizm kenti yapmak için elimizden geleni yapmaya hazırız” diye konuştu.