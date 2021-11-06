ÇEŞTOB Başkanı: Çeşme Projesi'ne karşı çıkanların dayanağı yok

Çeşme Projesi'nin hayata geçirileceği bölgenin yıllarca atıl olarak kaldığını ne ekonomiye ne de sosyal hayata bir katkı sağlamadığını belirten ÇEŞTOB Başkanı Yakup Demir, projeye karşı olmanın Ege Bölgesi'nin gelişime engel olmak anlamına geldiğini söyledi

FATİH ÖZKILINÇ- İzmir kamuoyunda bir süredir tartışmalara neden olan Kültür ve Turizm Bakanlığı, Yatırım İşletmeleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılması planlanan Çeşme Turizm Projesi ile ilgili süreç devam ediyor. Çeşme'de 16 bin 624 hektar alanı kapsayan bölgede hayata geçirilmesi planlanan "Çeşme Turizm Projesi"ni kentteki meslek odaları kamu ve doğa yararına aykırı olduğu gerekçesiyle yargıya taşınmış ve projenin yapılacağı bölgede geçen hafta içinde bilirkişi incelemesi yapılmıştı. Çeşme Turizm Projesi ile ilgili tartışmalar devam ederken Çeşme Turistik Otelciler Birliği (ÇEŞTOB) Başkanı Yakup Demir, projeye ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Projeye karşı çıkmanın Ege Bölgesi'nin gelişime engel olmak anlamına geldiğini belirten Demir, "Bu proje sadece Çeşme'nin değil; Ege Bölgesi'nin, Türkiye'nin turizm projesi" dedi.

İtiraz edenlerin somut dayanağı yok



Turizmciler olarak Çeşme Projesi'ni başından bu yana desteklediklerini ifade eden Demir, "Projenin içinde yer alıyoruz. Projeye ilişkin bir takım öneri ve bilgilendirmelerde de bulunuyoruz. Bu proje olması gereken bir proje eğer bir eksiği varsa dikkate alınıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı sürekli konuyla ilişkin toplantılar yapılıyor. Proje de bu toplantılarda gelen öneriler üzerine gelişiyor. Projenin yapılacağı bölgede tarihi bir yapı ve tarım yok. Çalışmalar yapılırken bölge insanıyla istişare yapılıyor, ilgili kurumlarla görüşülüyor. Projenin hayata geçeceği bölge turizmin dışında katma değer yaratacak bir çalışma yapılamayacağı için yıllardır atıl kaldı. Bu atıl bölgeyi bugün bakanlık turizme kazandırmak için bu projeyi ele aldı. Keşki bu projeye karşı gelen insanlar önerilerini söyleseler. 'Burada kavun, enginar yetiştiriliyor. Ülkeye şu kadar katma değer sağlıyor' diye bir şey duymadık. Zaten bölgede tarımsal faaliyet olmadığını da yerinde inceledik. Atıl olarak kalan bölgenin ekonomiye ve sosyal hayata bir katkısı yok. Projeye itiraz edenler, can alıcı gerekçeler sıralamıyor. Alternatif önerilerinin olup olmadığını da bilmiyoruz. Klasik hale gelen bir karşı çıkma görüyoruz. Karşı çıkanların somut bir dayanağını göremedik" diye konuştu.

Bölgeyi desteklemek için gerekli

Bölgenin turizm değerini artırmak için Çeşme Projesinin gerekli olduğunu kaydeden Demir, "Çeşme'nin yatak kapasitesi şu anda 25 bin civarında. Bölgenin bir tek yatakla turizme hizmet etmesi mümkün değil. Turizm için artı değerler, ürünler gerekiyor. Bu artı ürünler Çeşme Projesinin içinde yer alıyor. Çeşme'de şu an 60-90 güne sıkışan bir turizm potansiyeli var. Bu süre ne yazık ki esnaflara, otellere ve Çeşme'ye yetmiyor. Bu dönemde Antalya'da krize rağmen otellerdeki doluluk oranları yüzde 80'e ulaşmış durumda. Antalya Havalimanına pandemiyi es geçersek neredeyse 5 dakikada bir uçak iniyor. Ama Türkiye'nin üçüncü büyükşehir olan, turizmin doğduğu destinasyon olan İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na asgari derecede direk yurtdışı uçuşları var. Neredeyse Antalya'nın onda biri kadar bile uçuş yok. Bölgeyi desteklemek, turizm değeri katmak için böyle bir proje gerekiyor" şeklinde konuştu.



İtirazların içi boş

Projenin hayata geçmesinin Çeşmeliler için ciddi bir kazanç olacağını vurgulayan ÇEŞTOB Başkanı Yakup Demir, "Proje Çeşme'ye ciddi bir katma değer yaratacak. Biz turizmciler olarak çevreye zaten duyarlıyız. Çöplüğü yeşillendirip bölgeye değer katan bir hale getiren bir sektörüz. Turizme yönelik bir takım projeler üretilecek denilince çevreyi katletmek anlaşılmamalı. Projeler çevreye değer katmak için yapılıyor. Eksiği varsa muhakkak söylenmeli. Ama yapılan itirazlara baktığımızda içinin boş olduğunu görüyoruz. Bir yanlış varsa hep birlikte mücadele edelim, o yanlışı düzeltelim. Tamamen bu projeye karşı çıkmak, 'Bu proje yapılmasın' demek Çeşme ve Ege turizmine karşı hoş olmayan bir tavır olur" ifadelerini kullandı.