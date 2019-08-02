Çevik 1 Meydanı, Işılay Saygın Meydanı oldu

Buca Belediye Meclisi, 27 Temmuz'da hayatını kaybeden Devlet eski Bakanı Işılay Saygın’ın anısını yaşatmak evinin bulunduğu sokağa adının verilmesi oy birliğiyle kabul etti. Çevik Bir Meydanı’nın adının Işılay Saygın Meydanı olarak değiştirilmesi için ortak mesaj verildi.

Buca Belediyesi ağustos ayı meclis toplantısına, 27 Temmuz'da hayatını kaybeden ilk Turizm ve Çevre Bakanı, ilçenin ebki belediye başkanı Işılay Saygın'ın anısını yaşatmak için kararlar aldı. Toplantıda, Saygın'n evinin bulunduğu Dumlupınar Mahallesi 109 Sokak’a Işılay Saygın Sokağı adının verilmesini içeren Başkanlık önergesi oy birliği ile kabul edildi.

AK Partili Meclis Üyesi Ziya Aksu, grubu adına Buca Kozağaç Mahallesi'nde yer alan Orgeneral Çevik Bir Meydanı'nın adını Işılay Saygın Meydanı olarak değiştirilmesini önerdi. Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, "İlk kadın bakanlarımızdan, Buca’ya önemli hizmetleri olan Işılay ablamızı kaybettik. Bildiğiniz üzere Işılay Saygın bakanlığı döneminde yaklaşık 400 bin öğrenciye okuma yazma seferberliği ilan etmiş. Bucamıza da 1973- 1980 döneminde belediye başkanı olarak çok katkılarda bulunmuş bir devlet kadınını kaybettik. Bugün bizim için en önemli gündem maddesi buydu. Tekrar tüm Türkiye’nin başı sağ olsun.

Işılay Saygın, hepimizin ortak değeri. Çevik Bir Meydanı İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ait. Dolayısıyla bu konunun İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri tarafından gündeme getirilmesi daha doğru olacaktır. Hepimiz ortak bir kararla meydanın adının değiştirilmesi için takipçi olacağız."







