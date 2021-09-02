Çevik Bir Meydanı yerine Atatürk önerisi

Buca Belediye Meclisi AK Partili Meclis Üyesi İzzet Pilgir, 28 Şubat davasında cezası kesinleşen dönemin Genelkurmay 2. Başkanı Emekli Orgeneral Çevik Bir'in tutuklanmasının ardından Buca'daki Çevik Bir Meydanı'nın isminin Mustafa Kemal Atatürk Meydanı olarak değiştirilmesini istedi

FATİH ÖZKILINÇ- 28 Şubat davasında müebbet hapis cezası alan dönemin Genelkurmay 2. Başkanı Emekli Orgeneral Çevik Bir'in tutuklanmasının ardından gözler İzmir'in en kalabalık ilçelerinden biri olan Buca'daki Çevik Bir Meydanı'na çevrildi.

Buca'nın en önemli meydanlarından birinin isminin "Çevik Bir" olmasının ilçeye yakışmadığını belirten Buca Belediye Meclisi AK Partili Meclis Üyesi İzzet Pilgir, "Darbeci bir general olan Çevik Bir'in ismi artık Buca'yla örtüşmüyor. 2018'de Levent Priştina'nın belediye başkanlığı döneminde buraya bir Atatürk anıtı yapıldı. Ancak yapılan anıt uzaktan yakından Mustafa Kemal Atatürk'e benzemiyordu. 10 Kasım'da heykeli açtılar ve Atatürk'e benzemediği için rezil kepaze oldular. Sonrasında heykeli siyah bir brandayla kapatıp yeniden bir heykel yaptılar. O dönem, "Bu yapılan Atatürk'ün kurmuş olduğu Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir ayıbıdır, gelin hep birlikte bu ayıbı kapatalım. Buca'nın en güzel meydanına Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu lideri Mustafa Kemal Atatürk'ün ismini verelim' dedim. Böyle bir önerge verdik biz. Ancak bu önergeyi Buca Belediyesi onaylayamaz. Buca Belediyesi'nin kabul edip İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne gönderme yetkisi var. Ama CHP'li Buca Belediyesi direk kabul etmedi. Yasaya göre kabul eder ve İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne gönderebilirdi. İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde de oylama yapılır ve bu meydanın adı değişebilirdi. Ben bu önergeyi 'Cumhuriyet Halk Partisi Kurucu Lideri Mustafa Kemal Atatürk'ün ismini partisindeki evlatları kabul edecek mi?' diye verdim. Ancak kabul etmediler, isteselerdi kabul ederlerdi" diye konuştu.

Demokrasi karşıtı isim Buca'ya yakışmıyor



Buca'nın hiçbir meydanında Mustafa Kemal Atatürk'ün isminin olmadığını ve Çevik Bir Meydanı'nın isminin değişmesi için yeni adımlar atacaklarını belirten Pilgir, "Apoletleri sökülmüş bir generalin ismi Buca'ya yakışıyor mu? Demokrasi karşıtı Çevik Bir ismi Buca'ya yakışmıyor. Bu meydana bir Ak Partili olarak Türkiye'mizi kuran Kurucu Liderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün ismi verilmeli. Çevik Bir yerine Atatürk Meydanı denilmesi bizi çok mutlu eder"