Çevre Komisyonu CHP Sözcüsü Bakan’dan Gediz Havzası için çağrı!

TBMM Çevre Komisyonu CHP Sözcüsü İzmir Milletvekili Murat Bakan; Gediz Havzası için iki Bakanlığa çağrı yaptı.

HABEREKSPRES- TBMM Çevre Komisyonu Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) Sözcüsü İzmir Milletvekili Murat Bakan;Gediz Havzası’nın yaşadığı kirlilik ve kuraklıkla mücadele için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı’na çağrı yaptı. Aynı zamanda İklim Araştırma Komisyonu CHP Sözcüsü de olan Murat Bakan önergesinde, iklim krizine dikkat çekerek, “Ülkemiz bir yandan büyük ve günlerce süren orman yangınlarını, diğer yandan aşırı ve ani yağışların sonucu meydana gelen sel felaketlerini yaşamaktadır. İklim krizinden en çok etkilenen ve etkilenecek bölge Akdeniz Havzası ve dolayısıyla ülkemizdir. Özellikle son aylarda iklim krizinin hızla hayatımıza girerek, yıkıcı etkilerini şiddetli bir biçimde hissettirdiği ve bu yıkımın ağır bedellerini tüm toplum ve ülke olarak ödediğimiz ve ödeyeceğimiz gerçeğiyle yüzleşmiş olmalıyız” ifadelerini kullandı.



“Temiz Gediz Temiz Körfez” için…

Bakan önergesinde, “Temiz Gediz Temiz Körfez” sloganıyla yola çıkan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in geçtiğimiz hafta Bakanlıklara yaptığı çağrıya değindi:

“Gediz Havzası kirlilik ve kuraklıkla mücadele etmektedir. İzmir Körfezi’ne akan Gediz Nehri’ndeki kirlilik kaynaklarını tespit etmek amacıyla ‘Temiz Gediz Temiz Körfez’ sloganıyla yola çıkan ve Gediz’in 401 kilometrelik yatağında incelemelerde bulanan Ege Belediyeler Birliği ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Gediz’i kirleten kaynaklara dikkat çekmek ve gerekli önlemlerin alınmasını sağlamak amacıyla Bakanlığınıza çağrı yapmış, yasal yaptırımların yapılmasını talep etmiş ve her türlü iş birliğine açık olduğunu duyurmuştur.”



CHP’li Bakan, Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum ile Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli’ye Sordu:

“İklim acil durumu ve İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin kirlilik kaynaklarının koordinatlarını da belirttiği 12 ayrı yazı içeriği ile toplamda 62 yazıyı ilgili kurumlara ileterek yasal yaptırımların yapılması talebi dikkate alınarak; Gediz Havzası’nı kirlilik ve kuraklıktan kurtarmak amacıyla İzmir Körfezi’ne akan Gediz Nehri’ndeki kirlilik kaynaklarının tespit edilmesi, kirlilik kaynaklarıyla ilgili denetim mekanizmalarının işletilmesi ve temizlik ile kuraklık noktasında gerekli tedbirlerin alınması amacıyla ne zaman harekete geçeceksiniz? Tüm bunlar kapsamında ilgili kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapılarak hangi çalışmalar yürütülecek, hangi eylem planları ve tedbir politikaları hayata geçirilecektir?”