Çevre temizliğine dikkat çekmek için çöp topladılar

Menemen Anadolu İmam Hatip Lisesi öğretmen ve öğrencileri Dünya Çöp Toplama Günü dolayısıyla temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Etkinlikte kapsamında eldiven giyen öğrenciler, gruplara ayrılarak okulun çevresindeki çöpleri topladı.Öğrenciler daha sonra konuya ilişkin drama çalışması gerçekleştirdi.Çalışmayı organize eden felsefe öğretmeni Nesrin Karaduman, insanların doğayı kirletmemesi ve bu konuda daha özverili davranması gerektiğini belirterek desteklerinden dolayı Okul Müdürü Kenan Kılıç'a teşekkür etti.