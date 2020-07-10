Çevrimiçi yaz etkinlikleri başladı

Ege Üniversitesi, bünyesinde faaliyet gösteren 73 öğrenci topluluğu; bilimsel, sanatsal, sportif faaliyetler ile öğrencileri buluşturmaya devam ediyor. Dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını sebebi ile topluluklar, bu yaz etkinliklerini online olarak yapıyor.

Ege Üniversitesi Çevrimiçi Öğrenci Toplulukları Yaz Etkinlikleri kapsamında öğrenci topluluklarının katılımı ile kampüsten canlı yayınlar gerçekleştiriliyor. "Topluluklarege" instagram hesabından yapılan canlı yayınların ilk konuğu ise "Müzik Topluluğu" oldu. Topluluk üyeleri, yayının sonunda mini bir akustik konser verdi. Etkinliğin bir sonraki konuğu ise "Bisiklet Topluluğu" olacak. Topluluk üyeleri, bisikletle kampüs turu yaparak pandemi sürecinde kampüsü özleyen ve kampüsü merak eden aday öğrencilere yardımcı olacaklar.

Covid-19 pandemisinin en çok etkilediği alanlardan birinin de eğitim olduğunu belirten EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, "Maalesef ki içinde bulunduğumuz salgın sebebi ile öğrencilerimiz kampüsten ve arkadaşlarından ayrı kaldılar. Ancak, onların bir arada olma azmi mesafe tanımıyor. Sağlıktan spora, kültürden sanata her alanda faaliyet gösteren öğrenci topluluklarımız yaz etkinlikleri kapsamında çevrimiçi olarak bir araya geliyorlar. Çok eğlenceli ve faydalı yayınlar gerçekleştirecekler. Umarım, bu salgın ortamı bir an önce sona erer ve önümüzdeki dönemde tüm etkinliklerimizi yine hep birlikte tek çatı altında gerçekleştirebiliriz" diye konuştu.

Öğrenci topluluklarının kendilerini tanıttıkları ve projelerinden bahsettikleri programlar kapsamında soru-cevap etkinlikleri de gerçekleştiriliyor. Topluluklara üyelik şartlarının, olanakların ve etkinliklerin anlatıldığı programlarda zaman içerisinde çeşitli gösteri ve sergilere de yer verilecek.