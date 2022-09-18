FAZIL SAY SEFERİHİSAR'DA KONSER VERDİ
FAZIL SAY SEFERİHİSAR'DA KONSER VERDİ
0
MUTFAKTAKİ TEHLİKEYE DİKKAT!
MUTFAKTAKİ TEHLİKEYE DİKKAT!
0
KAVACIK'TA ÜZÜM FESTİVALİ
KAVACIK'TA ÜZÜM FESTİVALİ
0
BUCA'DA MELİKE ŞAHİN RÜZGARI
BUCA'DA MELİKE ŞAHİN RÜZGARI
0

Cezaevi aracına saldırı düzenleyen teröristler İzmir'de yakalandı

Cezaevi aracına saldırı düzenleyen teröristler İzmir'de yakalandı
18 Eylül 2022 Pazar 09:38

Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığının ortak operasyonuyla, Bursa'da 20 Nisan'daki cezaevi servis aracına yönelik bombalı saldırıyı gerçekleştiren MLKP terör örgütünün silahlı yapılanması FESK üyesi 3 terörist İzmir Dikili'de yakalandı.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, 20 Nisan'da cezaevi aracına bombalı saldırı gerçekleştiren 2'si kadın 3 teröristin İstanbul, İzmir, Bursa ve Balıkesir'de sürdürülen çalışmalar sonucu dün akşam saatlerinde Dikili'de yakalandıkları bildirildi.

Cezaevi aracına yönelik saldırıda Ceza Koruma Memuru Cengiz Yiğit şehit olmuştu.

Öte yandan, operasyonun MİT Başkanlığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığının ortak operasyonu sonucu gerçekleştirildiği ve yakalanan kadın teröristlerin isimlerinin ise Dilek Aksu ve Seda Baykal olduğu öğrenildi.

Hücre evine operasyon

İçişleri Bakanlığınca İzmir'deki operasyonla bağlantılı olarak Balıkesir'de bir hücre evine operasyon düzenlendiği belirtildi.

Evde yapılan aramalarda el yapımı patlayıcı malzemeler bulundu. Servis aracına yönelik bombalı eylemde kullanılan patlayıcıların bu hücre evinde hazırlandığı üzerinde durulduğu ifade edildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #izmir #dikili #terörist #mlkp #cezaevi aracı saldırı
Önceki Haber
Kavacık'ta üzüm festivali zamanı
Sonraki Haber
Sosyal medyada gündeme oturan video! Kadınların gazını koklamak faydalıdır!
İzmir Çeşme'de orman yangını
İzmir Çeşme'de orman yangını
0
Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ hükümlüleri İzmir'de yakalandı
Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ hükümlüleri İzmir'de yakalandı
0
Fazıl Say Seferihisar'da konser verdi
Fazıl Say Seferihisar'da konser verdi
0
Başkan Sandal, Çiçek Mahallesi'ni ziyaret etti
Başkan Sandal, Çiçek Mahallesi'ni ziyaret etti
0
Kavacık'ta üzüm festivali zamanı
Kavacık'ta üzüm festivali zamanı
0
İZDEDA'dan Erdoğan'a sitem: İzmir depremzedelerine de uygulanmasını beklerdik
İZDEDA'dan Erdoğan'a sitem: İzmir depremzedelerine de uygulanmasını beklerdik
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.