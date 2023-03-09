CHP Bayraklı, kadınlar anısına fidan dikti

CHP Bayraklı İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliğinde, CHP'li kadın üyeler hayatını tüm kadınlar adına temsili olarak zeytin fidanı dikti. Mansuroğlu Mahallesi'ndeki Emekçi Kadınlar Parkı'nda kadınlara seslenen CHP Bayraklı İlçe Başkanı Didem Gültekin, "8 Mart direniştir, umuttur, mücadeledir" dedi.

Bayraklı'da 8 mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla bir araya gelen CHP bayraklı ilçe örgütü üyesi kadınlar günün anısına tüm kadınları temsilen zeytin ağacı fidanı dikti. Emekçi Kadınlar Parkı'nda düzenlenen etkinliğe Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal da katıldı.

BU BİR KURTULUŞ MÜCADELESİDİR

CHP Bayraklı İlçe Başkanı Didem Gültekin, "8 Mart; ayrımcılığın bitirildiği gündür. Direnişin, birlikte mücadelenin, barışın, adaletin günüdür. İçinde bulunduğumuz bu düzende yeni bir başkaldırının, yeni bir kurtuluşun başlangıcını yapıyoruz. Bugün aynı zamanda mutlu ve umutluyuz. Çünkü artık Türkiye'de bir şeylerin değişeceğinin sinyallerini gördük. Şimdi, genel başkanımızın etrafına tüm Türkiye toplanmışken Bayraklı halkını, Cumhuriyet kadınlarını, Türkiye'yi ayağa kalkmaya davet ediyoruz. Bu bir kurtuluş mücadelesidir. Türkiye'yi yeniden inşa edecek olan Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun yolu, yolumuzdur. Bir canımız var dedik o da feda olsun" dedi.

HALİL İBRAHİM SOFRASINDA BULUŞALIM

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal "Bizim binlerce yıllık tarihimizde kadının yeri hep ayrı olmuştur. Öncülüğü kadında olan her savaş zaferle sonuçlanır. İnanıyorum ki; bu coğrafyada yaşayan tüm kadınlarımız, Halil İbrahim sofrasında bir araya gelecek ve bu ülkenin bolluğunu, bereketini hep beraber yaşamakla ilgili birlikte mücadele verecekler. İhtiyacımız olan; birikimi, liyakati, devlet adamlığı, duruşu, sabrı ve davranışıyla Genel Başkanımız Kılıçdaroğlu'nu Cumhurbaşkanı yapmak. Bu süreç bittiğinde o bolluğu, bereketi hep birlikte paylaşacağız. Kadınlarımız tüm haklarını aldıkça ülkemize demokrasi o zaman gelecek. Yolumuz açık olsun" diye konuştu.