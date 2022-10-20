CHP'den Buca cezaevi alanı planına tepki: AKP iktidarı İzmir'e şaşı bakıyor

Çevre ve Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın Buca cezaevi alanıyla ilgili hazırladığı plana bir tepki de CHP İzmir İl örgütünden geldi. Bakanlığın hazırladığı planda yeşil alanın azaldığını, beton oranın arttığını belirten CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, AK Parti iktidarının İzmir'e şaşı bakmaya devam ettiğini söyledi.

FATİH ÖZKILINÇ- Kent gündeminde bir süredir tartışmalara neden olan Buca cezaevi alanı için Çevre ve Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hazırlanan plana tepkiler sürüyor. Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) İzmir İl Başkanlığı da söz konusu alanın planlarıyla ilgili cezaevi arazisi üzerinde basın açıklaması düzenledi. Açıklamaya CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, Parti Meclisi üyesi Rıfat Nalbantoğlu, CHP Buca İlçe Başkanı Hacer Taş'ın yanı sıra il ve ilçe yöneticilerin katılımıyla gerçekleştirildi. Basın açıklaması metnini okuyan CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, cezaevi alanıyla ilgili bakanlığın hazırladığı planlar üzerinden AK Parti iktidarına yönelik eleştirilerde bulundu.

Yalan söylüyorlar

Yıkımı başladığı günden bugüne, Buca cezaevi alanının planlanmasıyla ilgili, AK Parti tarafından bilinçli ve planlı bir şekilde dezenformasyon kampanyası yürütüldüğünü öne süren CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, CHP'nin, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Buca Belediyesi'nin konuyla ilgili tavrının net olduğunu söyledi. Yücel, "Bu kampanyada başı çeken bazı AKP Milletvekilleri de hem Buca halkının hem de İzmirlilerin gözünün içine baka baka yalan söylüyor. Yaklaşan seçimler öncesinde AKP'de, milletvekilliği listesinde bir yer kapma, ön alma, gündemde kalma çabasına Buca ve İzmir kurban edilmek isteniyor. Yalan söylemek, olayları çarpıtmak, kendi rant sevdalarını saklayıp, başkalarını suçlayarak, gündem değiştirmeye çalışmak artık AKP'de kurumsallaşmış bir davranış şekli haline gelmiştir. Bu davranış şeklinin son örneğini, Buca cezaevi alanıyla ilgili AKP'li vekillerin verdiği demeçlerde, yürüttükleri yalan kampanyasında net bir şekilde görüyoruz. CHP ve CHP'li belediyeler üzerinden, bu konuda oluşturulmaya çalışılan algı operasyonları, kendi rant projelerini saklama girişimleri, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının, Buca'nın kalbindeki bu cezaevi alanını bir beton yığını haline getirecek olan plan değişikliğini açıklamasıyla, AKP'nin ellerine yüzlerine bulaşmıştır. En başta, net bir biçimde ifade ediyorum ki; CHP ve CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Buca Belediyesinin Buca Cezaevi alanıyla ilgili tavrı ve planı nettir. Buca cezaevi alanının yeşil alan ve yer altı otoparkı olmasını, ticaret ve konut alanlarının kaldırılmasını ve betondan kurtarılmasını istiyoruz" diye konuştu.

Yeşil alan azalıyor, beton artıyor

Söz konusu alanda beton istemediklerinin altını çizen CHP İl Başkanı Yücel, bakanlığın hazırladığı imar planında yeşil alanın yarı yarıya azaldığını vurguladı. Yücel, "Tüm kamuoyuna bir kez daha duyuruyorum ki; bizim açımızdan, bu işin ama'sı, fakat'ı, AVM'Sİ, ticarethanesi, konutu yoktur. Buca Cezaevi alanında konut, ticarethane, AVM, her ne şekilde olursa olsun beton istemiyoruz. Bazı şark kurnazları, yıllar önce, üstelik de AKP'li bakanlığın ve zamanın AKP'li ilçe belediye başkanının isteğiyle ve o zamanki AKP yöneticilerinin hiç ses çıkarmadığı; içinde AVM'nin de yer aldığı planları kullanarak kafa karıştırmaya, kendi yaratmaya çalıştıkları rantı gizlemeye, o güzelim alanı betona kurban etmeye hazırlanıyor. AKP'nin İzmir'e yutturmaya çalıştığı plana çok kısaca bakalım. Buca cezaevi alanı toplam 78 bin 208 metrekaredir. Şu anda yürürlükte bulunan imar planı 2003 yılında yapılmış ve toplam inşaat alanı, yani betonlaşacak alan 36 bin 870 metrekaredir. AKP iktidarının, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının bu yıl yaptığı ve AKP'li milletvekillerinin çığırtkanlık yaparak savunduğu imar planındaki toplam inşaat alanı 69 bin 900 metrekaredir. Yani AKP, 'AVM imarını kaldırıyoruz' diye süsleyerek, püsleyerek, makyajlayarak değiştirmeye çalıştığı imar planıyla, Buca cezaevi alanındaki betonlaşma oranını tamı tamına 2 katı arttırmış durumdadır. Peki, yeşil alanda durum ne? 2003 yılındaki planda bile 20 bin 400 metrekare yeşil alan varken, Bakanlığın 2022 yılında yaptığı imar planında yeşil alan 11 bin 800 metrekareye düşürülüyor. Daha açık bir şekilde ifade etmek gerekirse, Bakanlığın hazırladığı imar planı, Buca Cezaevindeki yeşil alanı yarı yarıya azaltıyor" açıklamalarında bulundu.

"İzmir'e şaşı bakıyorlar"

"Bu şark kurnazları 'Alandan AVM'yi kaldırdık' diye çığırtkanlık yapıyor ama kendi planlarında daha fazla ticaret ve konut alanını, üstelikte Bucalıların yeşil alanından çalarak getiriyorlar" diyerek eleştirilerde bulunan CHP'li Yücel, "Bir kere şehir plancılığında 'AVM imarı' diye bir kavram yoktur. Ticaret İmarı vardır, Konut vardır ikisi de beton demektir, inşaat demektir, rant demektir. Sen AVM imarını kaldırdık derken, ticaret ve konut imarını iki katına çıkarıyorsun. Yeşil alanı yarı yarıya düşürüyorsun. Ve sanki İzmirli safmış, çıkardıkları bu gürültüye, yürütülen bu yalan kampanyasına inanacakmış gibi, Buca'nın bağrına saplayacakları beton hançerini ballandıra ballandıra anlatıyorlar. Şehirlere betonla, inşaatla ihanet ettiklerini itiraf edenlerden, Kaz dağlarını, Karadeniz'in akarsularını katledenlerden, ağacı ve doğayı kaçak taş ocaklarına kurban edenlerden, mahkeme kararlarını, ÇED raporlarını, SİT alanlarını yok sayanlardan, yandaşa ihale vermek için ormanlarını, kıyı şeritlerini betona gömenlerden de yeşilden, İzmir'den ve Buca'dan yana bir tavır almalarını beklemek zaten hayal olurdu. AKP kafası, bir yerde rant ve inşaat alanı bulduysa, direkt hedefe kitleniyor. AKP zihniyetinde, beton ve inşaat rantı, halkın ve Kamunun yararına olacak işlerden çok daha önce geliyor. Ve söz konusu İzmir olunca, AKP iktidarı her zaman olduğu gibi İzmir'in yararına, İzmirlilerin isteğine bakmıyor... İzmir'e şaşı bakmaya devam ediyor" ifadelerini kullandı.