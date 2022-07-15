CHP'den Çeşme yangını uyarısı: Sakın buraları birilerine peşkeş çekmeyin!

Çeşme'de yaşanan yangınla ilgili olarak basın açıklamasında bulunan CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, "Sakın ha sakın yarın bir gün buraları birilerine peşkeş çekmeyin. Aklınızın ucundan dahi bunu geçirmeyin" dedi

FATİH ÖZKILINÇ- Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) Doğa Hakları ve Çevreden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, Çeşme'de yaşanan yangınla ilgili olarak basın açıklamasında bulunarak yangın bölgesinde incelemelerde bulundu. Genel Başkan Yardımcısı Öztunç, kupon arazilerin yandığını belirterek "Uyarıyoruz. Sakın ha sakın yarın bir gün buraları birilerine peşkeş çekmeyin" dedi.

Ovacık Siteler Bölgesi'nde basın açıklamasında bulunan Genel Başkan Yardımcısı Öztunç, "Bu yıl orman yangınlarıyla ilgili sezon erken açıldı. Maalesef biliyorsunuz yangınlar önce Marmaris'te başladı. O yangınlar Marmaris'teki ilk yangınlar çıktığında AKP hükümetinin ne kadar hazırlıksız olduğunu görmüş idik. O zamanlar bir tartışma oldu 'Gece görüşlü yangın söndürme helikopterleri neden yok' tartışması. Bakanlık 'helikopter var' dedi. Sonra 'Var ama 4 Temmuz'da devreye girecek' dedi. Gece görüşlü helikopterler o dönem kullanılmadı. Tarım ve Orman Bakanının ifadesiyle 400 hektarlık alanda çıkan yangın 5 bin hektara sıçradı. Marmaris'te o gün 5 bin hektarlık alan yandı. Ardından birkaç gün önce Çeşme'de ve Datça'da yangınlar meydana geldi. Datça'daki yangınlar ve Çeşme'deki yangınlar söndürüldü kontrol altına alındı. Datça'da yangın çıktığında gece görüşlü yangın söndürme helikopteri ilk kez kullanıldı ve faydası görüldü. Yani o yangın 300, 400 hektarda tutulabildi. Eğer Mamaris'te ilk çıkan yangında gece görüşlü helikopterler kullanılsaydı demek ki 5 bin hektar yanmayacaktı. Demek ki daha az bir hektar yanacaktı ve o yangın hemen söndürülmüş olacaktı. Çeşmede iki ayrı noktada yangın meydana geldi. İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri ve Çeşme Belediyesi kendi imkânları doğrultusunda başarılı bir mücadele verdi. Çeşme Belediye Başkanı bizzat kendisi yangının içerisinde koordine etmeye çalıştı" dedi.

"Peşkeş çekmeyin, engel oluruz"

Ovacık Bölgesi'nde yanan alanların tam bir kupon araziyi olduğunu vurgulayan Öztunç, "Uyarıyoruz. Sakın ha sakın yarın bir gün buraları birilerine peşkeş çekmeyin. Mehmet Cengiz'miş, şuymuş buymuş bilmem ne 5'li çetenin üyesiymiş ya da ilçelerdeki AKP'nin beşli çetelerine vermekmiş aklınızın ucundan dahi bunu geçirmeyin çünkü biz buna engel oluruz. Engel olacağız. Buraları imara açmaya kalkışmayın. Buralar yanan bölgeler. Buraları aman ha aman peşkeş çekmeyin uyarıyoruz" diye konuştu.

"AKP şov peşinde"

CHP'li Öztunç açıklamalarının devamında ise şunları kaydetti:

"Yine AKP şov peşinde. Bakıyorsunuz koca koca bakanlar yangın bölgelerinde ellerinde telefonlar OGM'nin o vefakar, cefakar personeli ile Cumhurbaşkanı ile görüştürüyorlar. Cumhurbaşkanı da teşekkür ediyor. Yahu hükümet sizin işiniz yangın sonrası değil, yangın öncesi ön tedbir almanız gerekiyor. Gereken ne ise yapmanız gerekiyor. Ama AKP, sel oluyor bakıyorsun bakanlar kepçenin üzerinde yangın oluyor itfaiye eri gibiler. Ön tedbir alacaksınız yangını önleyeceksiniz el birliğiyle çıktıysa da en etkin en hızlı müdahaleyi yaptırmak zorundasınız.

"Yangınlar kader değildir"

Coğrafya kaderdir demiş bakan. Evet, coğrafya kaderdir ama yangınlar kader değildir. Evet, sayın bakan coğrafya kaderdir ama bu milletin bir de kara kaderi var. Ne biliyor musunuz? İklim krizinin olduğu Akdeniz çanağında yangınların çok olduğu bu dönemde AKP'ye denk gelmek bu millet için kara kader olmuştur. O kadar kadersiziz ki AKP dönemi. Bir başka hükümet dönemi olsa, gerçekten çevreye değer veren, liyakatli kişilerin OGM'de görev yaptığı, liyakatli kişilerin bakanlıklarda görev yaptığı bir dönem olsa yangın çıkar anında müdahale edilir ve bu yangınlar söndürülür. Değerli arkadaşlar birkaç öneride bulunmak istiyoruz. Orman köylüsüne değer verin. Geçmişte orman köylüsü vardı, orman çıktığı zaman ilk müdahaleyi köylü yapıyordu. Köylü ormanı gözü gibi koruyordu. Orman köylüsünü bir tarafa attınız, ihalelerle ormanın korunmasını vermeye başladınız başımıza bu işler geldi. Orman köylüsüne dikkat ediniz. Yüksek gerilim hatlarından kaynaklanan yangınlar var. Yüksek gerilim hatlarından kaynaklanan yangınları engellemenin tek yönetimi o gerilim hatlarının alt bölgesini tıraşlamaktır. Bunu yapın. Koridorları mutlaka açmanız gerekiyor. Ormanlık alanda aşağıda bulunan otları, alt tabakayı temizlemeniz gerekiyor. Yani orman genel müdürlüğüne personel almanız gerekiyor ve bu personeli geçici almamanız lazım. 6 aylık 9 aylık personel mi olur. Olmaz. 12 aylık olacak ve daimi işçi olacak. İşçi ona göre eğitim alacak ve işini sahiplenecek. Ama siz kısa vadeli personel alırsanız o işsiz kaldığı dönem ne yapacağını düşünecek ve eğitimi de tam istediği gibi olmayacak. Ormancılık politikasıyla çok oynadınız, ormancılık politikası ile oynamaktan vazgeçin. Türkiye ormancılığının genetiğini değiştirdiniz. Bir an evvel bu konuda liyakat sahibi ne kadar sivil toplum örgütü varsa bunlara değer verin ve ormancılığın genetiğini bozmaktan vazgeçin.

"Hesabını Pakdemirli verecek"

Ayrıca bir an evvel güçlü büyük Türkiye'nin malı kendisine ait bir filoya sahip olması lazım. Yangın söndürme uçakları ve helikopterleri. THK uçakları vardı. Geçen yılki yangınlarda kullanılmadı. Geçen yılki bakan Pakdemirli çıktı açıklama yaptı dedi ki, bunlar antika. Bizi eleştirmişti. Özellikle de beni eleştirmişti ne kadar meraklısın antikaya diye. O THK uçakları bu sene kullanılıyor. İşte o son datça yangınında o uçaklar sayesinde yangın daha da büyümeden söndürüldü. Hani antikaydı bu uçaklar ey Pakdemirli. Geçen yıl yanan 150 bin hektar ormanın sorumlusu Pakdemirli'dir. Bakanlığı bırakıp gitti. Kendisi görevden affını istedi. Görevden alınmış olması sorumluluğu ondan almış olmaz. Geçen yıl yanan ormanların sorumlusu Pakdemirlidir, o uçakların kullanılmamasının sorumlusu Pakdemirli'dir. Bunun hesabını verecek biz unutmadık. Unutmayacağız da. Geçen yılki yangınların hesabını Pakdemirli verecek."

Ovacık Siteler Bölgesi'nde gerçekleşen basın açıklamasına Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç'un yanı sıra CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, CHP Çeşme İlçe Başkanı Sait Kavasoğullar ve CHP il yöneticileri katıldı.

Öztunç'tan İzmir Büyükşehir Belediyesine övgü

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yangınların erken tespiti ve müdahale için hayata geçirilen hayata geçirilen Akıllı İhbar Sistemi'nin(AiS) yangının tespitinde büyük bir faydası olduğunu ifade eden Öztunç, "AİS'nin çok büyük faydası oldu. Gerekli bilgilendirmeyi başkanımız Tunç Soyer yaptı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Akıllı İhbar Sistemi sayesinde önceden yangını tespit etme şansı oldu. İzmir Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ile gurur duyuyoruz. Her bir itfaiye erlerinin anlarından öpüyoruz. Ne kadar başarılı olduklarını gözle görüldü. Çünkü işi liyakat sahipleriyle yapıyorlar. İzmir Büyükşehir Belediyesi bir kez daha teşekkür ediyorum. CHP'li belediye olduğu için değil işini iyi yaptı için söylüyorum. Geçen seneki Antalya ve Marmaris yangınlarında vardım. Bu yılki Marmaris yangınında da vardım. Görev alanım gereği yangınlarda bulunuyorum. Geçtiğimiz yıl gördüm, Manisa ve Aydın büyükşehir belediyeleri itfaiyeleri de başarılıydı. İstanbul Büyükşehir Belediye İtfaiyesinin ne kadar başarılı olduğunu anlatamayız. Ekrem Bey ve öncesinde kim yaptıysa, kurguladıysa eline emeğine sağlık. Kendilerine teşekkür ediyoruz. İzmir Büyükşehir Belediyesi bu yangından başarılı bir sınav vermiştir. Kısa süre içinde en azından yangının evlere sıçramasını engellemiştir. Daha az alanın yanmasını sağlamıştır" dedi.

"Bunların sabıkası var"

Yanan alanlarla ilgili yeni bir yasal düzenlemeye ihtiyaç var mı sorusu üzerine ise Ali Öztunç, "Yasal düzenleme var. Anayasa 169 var. Yasada her şey var. Ama bunlar yasa dinlemediği için biz uyarmak zorunda kalıyoruz. Çünkü bunların sabıkası var. Geçmişleri kirli. Sabıka defterlerinde yanan yerleri peşkeş çekmelerini çok olduğu için uyarıyoruz. Yanan yerlerin dibi deniz. Otel, rezidans, yazlık site yapmak isterler. Biz de diyoruz ki aklınızdan geçirmeyin, CHP olarak engelleriz. Zaten iktidar değişiyor, önümüzdeki dönem CHP iktidarında gereğini yaparız" diye konuştu.