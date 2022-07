CHP'den Kayalar'ın görevden alınmasına tepki!

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İçişleri Bakanlığı kararıyla Menderes Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Mustafa Kayalar için düzenlenen basın açıklamasına katıldı. Kararı “siyasi ve keyfi” olarak niteleyen Başkan Soyer, İzmirlilere seslenerek “Bize güvenen hiçbir İzmirlinin başını öne eğecek bir iş yapmayacağız. Görevimizin son anına kadar, son nefesimize kadar alnımız açık başımız dik” dedi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, hakkında tutuklama ve yargı kararı olmaksızın İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılan Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar için düzenlenen basın açıklamasına katıldı. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir İl Başkanlığı tarafından Menderes Belediyesi’nin önünde düzenlenen açıklamada sık sık “Mustafa Kayalar yalnız değildir”, “Hak hukuk adalet” sloganları atıldı. Açıklamaya CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, CHP Parti Meclisi (PM) Üyesi ve İzmir Milletvekili Ednan Arslan, CHP Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) Üyesi ve İzmir Milletvekili Mahir Polat, CHP İzmir milletvekilleri Kani Beko, Atilla Sertel, Murat Bakan, Bedri Serter ve Tacettin Bayır, ilçe belediye başkanları, CHP'nin il ve ilçe örgütü temsilcileri, sendika temsilcileri, belediye personeli ve yurttaşlar katıldı.

Başkan Soyer: “Siyasi ve keyfi bir karar”



İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Bugün yine sözcüklerin boğazımıza düğümlendiği çok sıkıntılı bir gündeyiz. Haksızlığa uğramanın öfkesi içindeyiz. Son 20 yılda bu ülkede adalet çok hasar gördü. Türkiye Cumhuriyeti tarihinin hiçbir döneminde hak hukuk adalet bu kadar değersizleşmedi. Halkın hukuka güveni kalmadı. Hukuk her partiden, her siyasi görüşten, toplumun her kesiminden her bireye ve kuruluşa eşit mesafede durmayı gerektirir. Hukuk adalet gerektirir. Daha ortada kanıtlanmış bir iddia, ortaya çıkmış bir yargı kararı yokken, üstelik tutuklama talebi bile söz konusu değilken belediye başkanı arkadaşımızın görevden alınması siyasi ve keyfi bir karardır. Elbette bir gün gerçekler ortaya çıkacak. Halkın iradesini entrikalarla alaşağı etmeye çalışan bu zihniyet hak ettiği yeri bulacak. Asla umutsuzluğa, yılgınlığa yer yok. Bugün burada milletvekili ve belediye başkanı arkadaşlarımızla huzurunuzdayız. Size söz veriyorum kardeşlerim; bize güvenen hiçbir İzmirlinin başını öne eğecek bir iş yapmayacağız. Görevimizin son anına kadar, son nefesimize kadar alnımız açık başımız dik İzmirlinin bize verdiği desteğe layık olmak için canla başla aşkla çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

“Menderes’i de kimse sahipsiz zannetmesin”



CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel ise bakanlığın kararının demokrasiye vurulan bir darbe olduğunu söyleyerek şöyle konuştu: “Bizim belediye başkanlarımızın veremeyecekleri hesap yok. Yargıdan, savcılıktan, mahkemeden istedikleri sonucu alamayan siyasi iktidar çözümü idari bir tasarrufla belediye başkanımızı görevden almakla buldu. Bu haksızlığı, adaletsizliği yapanlar, sandık geldiğinde bunun karşılığını en ağır şekilde alacaklar. Kimse heveslenmesin. CHP Menderes ilçe örgütü, CHP İzmir İl Başkanlığı, CHP’li belediye başkanlarımız, meclis üyelerimiz, milletvekillerimiz Menderes’te birbirine kenetlenmiş durumda. Mustafa Kayalar’ı da Menderes’i de kimse sahipsiz zannetmesin.”

“Veremeyeceğimiz hiçbir hesabımız yok”



Menderes Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Mustafa Kayalar ise kararın siyasi çıkarlar uğruna alındığını belirtti. Yargı sürecine dair bilgiler veren Kayalar “Bu süreçte kimse ümitsizliğe kapılmasın. Başından beri söylediğim gibi veremeyeceğimiz hiçbir hesabımız yok. Başımız dik alnımız ak. Biliyorum ki bu günler geçecek. Bizler de sizlere ilk günkü heyecanımızla hizmet etmeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

“İzmirliyiz ancak zeybek oynarken diz çökeriz”



Toplantıda CHP İzmir milletvekilleri de söz aldı. CHP Parti Meclisi (PM) Üyesi ve İzmir Milletvekili Ednan Arslan, baskılardan dolayı geri adım atmayacaklarını vurgulayarak “Bizler İzmirliyiz. Ancak ve ancak zeybek oynarken diz çökeriz. Bunu böyle bilin” ifadelerini kullandı.

CHP Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) Üyesi ve İzmir Milletvekili Mahir Polat, “CHP hiçbir partiyle ve oluşumla kıyaslanmasın. Demokrasiyle yoğrulduk. Hodri meydan” diye konuştu.

Kararı haksız bulduğunu söyleyen Kani Beko ise Türkiye’de CHP’li belediye başkanlarına siyasi soykırım uygulandığını belirtti. Atilla Sertel Mustafa Kayalar’ı yalnız bırakmayacaklarını söylerken, Murat Bakan, “Bu yargı operasyonu değildir, siyasi bir operasyondur. Sessiz kalacağımızı düşünüyorlarsa yanılıyorlar” dedi. Bedri Serter, “Biz çamur tutmayız. Hep bir aradayız” ifadelerini kullandı. Tacettin Bayır da sandıkta İzmir’i kazanamayan AK Parti’nin İzmir’de bir algı operasyonu yaptığını vurguladı.