CHP'den Menderes kararına tepki: “Halk iradesine darbe”

CHP’li Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar’ın İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılmasına CHP İzmir Milletvekilleri Murat Bakan ve Atila Sertel, tepki gösterdi. CHP’li Bakan ve Sertel Başkan Kayalar’ın görevden uzaklaştırılmasıyla seçmen iradesinin gasp edildiğini ve halk iradesine darbe vurulduğunu söyledi

FATİH ÖZKILINÇ- İçişleri Bakanlığı, yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve adli kontrolle serbest bırakılan Cumhuriyet Halk Partili(CHP)Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar’ı görevden uzaklaştırdı. Başkan Kayalar’ın bakanlık tarafından görevden uzaklaştırılmasına CHP İzmir Milletvekilleri Murat Bakan ve Atila Sertel’e tepki gösterdi.

“Hukukun siyasallaştığını gösteren bir operasyon”

Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar’ın görevden uzaklaştırılmasının planlı programlı ve art niyetli olduğunu belirten CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, Başkan Kayalar hakkındaki iddiaların hiçbirinin ispatlanmadığını kaydetti. CHP’li Bakan, “Art niyet belediye başkanını sabaha kadar tutup, mevcutlu olarak adliyeye getirtip adli kontrol şartıyla serbest bırakılsın diyen savcının yaptığı şey. Adli kontrollü serbest bırakılacak bir adam neden mevcutlu getirilir? Tamamen belediye başkanını görevden uzaklaştırmak için yapılan bir operasyon. Bu yapılan seçmenin iradesini gasp etmek. Bunu bilinçli bir şekilde bilerek ve isteyerek yapıyorlar. Hukukun siyasallaştığını gösteren bir operasyon. Biz belediye başkanımızın dürüstlüğünden eminiz, şüphemiz yok” dedi.

“Ne olup bittiğini milletimiz takdir ediyor”

CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel ise “Halkın seçimle getirdiği belediye başkanlarını İçişleri Bakanının görevden almasını tamamen anti demokratik uygulama olarak görüyorum. Henüz suçu ne? Herhangi bir suçu sabitlenmemiş, herhangi bir suçunun olup olmadığı belli olmayan kamu görevlisini, halkın seçtiği bir kişiyi görevden almak, görevine son vermek ancak AKP gibi bir partiye nasip oluyor. Sadece burada değil Güneydoğu’da, Doğu Anadolu’da birçok insanı seçimleri ertesi günü görevden alarak seçimleri yok sayan bir anlayış Türkiye’de demokrasiyi yok sayıyor. Ülkeyi demokrasinin olmadığı bir ülke haline getirdiler. Halkın iradesine bir darbe. Halkın oyuyla getirdiği insanların kararına karşı alınmış bir karar. Bunu yapmaya hakları yok. Bir suçu olur yargılanır, mahkeme mahkum eder o zaman anlarım. Ama mahkemenin mahkum etmediğini peşinen mahkum eden, kendini mahkeme yerine koyan bir İçişleri Bakanı var. Ne olup bittiğini milletimiz takdir ediyor” ifadelerini kullandı.