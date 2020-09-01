CHP'den tüm İzmir'e kütüphane!

Muzaffer İzgü’nün Kütüphaneciler İmparatoriçesi ilan ettiği Rasime Şeyhoğlu adına, CHP Bergama ilçe binasında içinde yaklaşık 1000 kitap bulunan kütüphane açıldı

CHP Bergama İlçe Başkanı Mehmet Ecevit Canbaz ev sahipliğinde gerçekleştirilen kütüphane açılışına İzmir İl Başkanı Deniz Yücel de katıldı. Yücel, burada yaptığı açılış konuşmasında İzmir ve çevresinde bulunan ilçe binalarında halk kütüphaneleri kurarak model oluşturmayı düşündüklerini belirtti.

Ülke genelinde kütüphaneler kuran yazar Recai Şeyhoğlu tarafından oluşturulan ve 49’uncusu kurulan kütüphane açılışına Bergama’nın önceki dönem belediye başkanı Mehmet Gönenç, CHP İzmir İl yöneticileri, Bergama Belediyesi Meclis Üyeleri, kadın ve gençlik kolları, Bergama’da ki sivil toplum örgütleri ve partililer katıldı. Ayrıca açılışta Anayasa Mahkemesi eski Başkanı Yekta Güngör Özden, İzmir eski Valilerinden ve Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterlerinden Kemal Nehrozoğlu ve gazeteci yazar Öcal Uluç telefonla bağlanarak bu girişimlerinden dolayı İl Başkanı Deniz Yücel ve Mehmet Ecevit Canbaz’ı kutladı.

Okumanın önemini biliyoruz

Bergama ilçe Başkanı Mehmet Ecevit Canbaz yaptığı açılış konuşmasında; “Bugün burada okumaya, edebiyata, sanata dair bir araya geldik. Okumanın önemini ve değerini biliyoruz. Recai hocamın Bergama sevgisi burada öğretmenlik yaptığı yıllardan geliyor. Kendisine emeklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum” dedi.

İzmir İl Başkanı Deniz Yücel ise; “Okumak benim için, yemek, içmek, nefes almak kadar önemli bir ihtiyaç. Okuyan, araştıran, sorgulayan, itiraz eden, bir neslin, bir ülkede neler yapabileceğini, neleri değiştireceğini çok iyi biliyoruz. Bunların aslında devletin eliyle, devletin imkânlarıyla yapılması gerekiyor okumayan, sorgulamayan, itiraz etmeyen, kendini geliştiren bir neslin yetişmesi şuanda ülkemizi yöneten siyasi anlayışın işine geliyor” dedi.

Model oluşturacağız

Yücel ayrıca; “Açıkçası bu kütüphanelerin 49’uncusunun, Bergama köylerinde ise 11’incisinin hayata geçmesi çok değerli. Bize bu güzel kütüphaneyi kazandıran ve bunu CHP İlçe Başkanlığı içerisinde olmasını öneren ve isteyen Recai Şeyhoğlu’na kendim ve partim adına çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı. Yücel, halk kütüphanelerin yeni hizmete girecek olan İl binası başta olmak üzere, Dikili, Kınık, Aliağa gibi ilçe binalarında da açacaklarını, ülke genelinde bir model oluşturacaklarını da söyledi. Yazar Recai Şeyhoğlu ise, Cemal Süreyya’dan Nazım Hikmet’e Türk edebiyatının usta isimlerinin de yer aldığı ve içinde yaklaşık 1000 kitabın bulunduğu kütüphane için; “Her gidip, gelişimde elim kitapla dolu olacak” dedi.

Konuşmaların ardından kütüphanenin açılışı yapıldı. İl Başkanı Deniz Yücel ve İlçe Başkanı Mehmet Ecevit Canbaz emeklerinden dolayı Recai Şeyhoğlu’na annesiyle birlikte parşömene basılmış fotoğraflarını hediye etti. Recai Şeyhoğlu ise Yücel, Canbaz ve ilçe örgütüne son kitabı ‘ Dereden Tepeden’i imzaladı.