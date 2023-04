CHP İzmir, 23 Nisan'ı alternatif törenle kutladı

CHP İzmir İl Başkanlığı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı alternatif törenle kutladı. Törende konuşan İZBB Başkanı Tunç Soyer, “Çocuklarımıza borcumuz var. Her birine söz veriyoruz, bu ülkeye adaleti, özgürlüğü getireceğiz” dedi

FATİH ÖZKILINÇ- Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir İl Başkanlığı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 103’üncü yıl dönümünü dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı’nda kutlama programı düzenledi. Törene CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, İzmir Büyükşehir Belediyesi(İZBB) Başkanı Tunç Soyer, CHP İzmir İl Kadın Kolları Başkanı Nurdan Şenkal Uçar, CHP İzmir İl Gençlik Kolları Başkanı Burak Kotan, İzmir Büyükşehir Belediyesi CHP Grup Başkan Vekili Murat Aydın, CHP İzmir milletvekili ve adayları, ilçe belediye başkanları, ilçe başkanları, il ve ilçe yönetim kurulu üyeleri, sivil toplum kuruluşu üyeleri ve partililer katıldı.



“14 MAYIS’TA ÜÇ BAYRAMI BİRLİKTE KUTLAYACAĞIZ”

Törende Atatürk Anıtı’na çelenk konulmasının ardından konuşma yapan CHP İzmir İl Başkanı Aslanoğlu, “Sadece büyük bir lider bir bayramı minik yüreklere armağan edebilir. Dünyada çocuklara armağan edilmiş ilk bayram 23 Nisan’ın ne kadar anlamlı olduğunun bilincindeyiz. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün çağları aşan vizyonu önünde saygıyla eğiliyoruz. Çocuklarımızın fiziki, sosyolojik, ekonomik ve kültürel olanakları ülkemizin de geleceğini belirleyecektir. Çocuklarımız, umudun, geleceğin, barışın da simgesi. Bizler, yani tek bir çocuğun bile yatağa aç girmemesi gerektiğini düşünenler bunu bir müjde değil, hak olarak görüyoruz. Çocukların da hakları vardır. Umudu bize taşıyacak olan çocuklarımızdır. CHP varsa, herkes için var. Partimizin bu konudaki çizgisi nettir: İlk önce onların haklarını iyileştireceğiz. Halkın geleceği, ulusal egemenliğe, ulusal egemenlik ise gelecek kuşaklar olan çocuklarımız tarafından sahiplendirilmeye bağlı. Biz çok şanslıyız, gençlerin ve çocukların Kemal Dedesi, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile aynı yolu yürüyoruz. Bugün iki bayramı birlikte kutluyoruz, inşallah 14 Mayıs’ta üç bayramı birlikte kutlayacağız” dedi.



“ÇOCUKLARA BORCUMUZ VAR”

TBMM’nin kuruluşunun 103’üncü yıl dönümü olduğunu hatırlatarak açıklamalarda bulunan İZBB Başkanı Tunç Soyer, “Ülkemiz bir kere daha büyük bir dönüşümün eşiğinde. Doğadaki enerji nasıl bir çiçek olarak patlarsa, toplumdaki enerji de bir devrim olarak patlayabilir. İnanıyorum ki 14 Mayıs sabahı toplumumuz üzerindeki bütün baskılardan kurtulacak ve bu tamamen demokratik bir şekilde gerçekleşecek. Bu sadece Türkiye için değil, tüm dün ya için umut verici bir dönüşüm olacak. 14 Mayıs sabahı bütün dünyanın mazlumları için alın teri tüketerek üreten insanlar için bir umut ışığı olacak. TBMM’yi yaşatmak milletimizin kayıtsız, şartsız egemenliğini yaşatmaktır. 14 Mayıs’ta buna sahip çıkacak, Kılıçdaroğlu önderliğinde bunu yaşatacağız. Milletimizin İkinci Yüzyılın Kemalini bekliyor. Bizler her şeyden çok çocuklarımıza sahip çıkıyoruz, çocuklarımıza bugünleri armağan etmemize çok az kaldı. Bu mücadelede yitip gidenler var Sabahattin Ali’den, Deniz Gezmiş’e, Mustafa Kemal’den Madımak’ta yanan canlara, adalet uğruna hayatını kaybedenlere, çocuklarımıza borcumuz var. Her birine söz veriyoruz, bu ülkeye adaleti, özgürlüğü getireceğiz. 23 Nisan’ın yıl dönümünü kutluyor, Mustafa Kemal Atatürk’ün ve tüm silah arkadaşlarını saygıyla, minnetle anıyorum. Milletin bağımsızlığını nasıl milletin azim ve kararlılığı kurtarmışsa, ulusal egemenliği de demokrasiyle taçlandıracak olan yine milletin azim ve kararlılığı olacaktır” ifadelerini kullandı.



“KILIÇDAROĞLU’NU SIRTIMIZDA TAŞIYACAĞIZ”

CHP İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır da “TBMM’nin 103’üncü yıl dönümünde milletin egemenliğinin olduğu bu vatan topraklarının her bir köşesi bizim için aynı kutsal değerdedir. Bundan 103 yıl önceye gidelim, 19 Mayıs 1919’da Büyük Önderimiz esaret altına girmiş ve emperyalizm güdümü altında olan saray yönetimine dur demek ve milletin tam bağımsızlığını sağlamak için harekete geçiyor. 14 Mayıs önümüzde. O günkü, 1920 23 Nisan’ınki şartlarla çok benzer bir durumda. Bir saltanat süren tek adamlık rejimi ve karşısında Kuva-i Milliye ruhu ile bu ülkenin vatanına, milletine bağlı olan bizler… 14 Mayıs’ın da tıpkı Atatürk’ün 19 Mayıs’ta Samsun’a çıkışı gibi müjdeli bir gün olduğunu düşünerek, 13’üncü Cumhurbaşkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’nu yanımızda, sırtımızda taşıyacağız. Bayramımız kutlu olsun” diye konuştu.