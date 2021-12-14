CHP İzmir, atanamayan öğretmenlerin sesi oldu

Türkiye’de yaklaşık 700 bin ataması yapılmayan öğretmen olduğunu belirten CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, merkezi iktidara seslenerek “Türkiye’de bugün 100 bin öğretmen açığı bulunuyor. Adında ‘adalet ve kalkınma’ olan AKP iktidarı, gelin bu inada, milli eğitime yaptığınız bu kötülüğe, öğretmenlerimize reva gördüğünüz açlık sınırındaki ücrete ve ataması yapılmayan öğretmenlerimizi mahkum ettiğiniz işsizliğe son verin” dedi

FATİH ÖZKILINÇ- Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) İzmir İl Başkanlığı tarafından Türkiye'nin en büyük sorunlarından birisi olan, Atanamayan Öğretmenlerin sorunlarını dile getirmek, çözüm önerilerini paylaşmak ve Köy Okullarının yeniden açılmasına yönelik Konak Meydanı’ndan basın açıklaması düzenlendi. Açıklamaya CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel’in yanı sıra CHP İzmir Milletvekili Tacettin Bayır, Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) eş Genel Başkanı Mehmet Bozgeyik, Eğitim-İş İzmir 3 Nolu Şube Başkanı Sevda Ketenci, CHP il yöneticileri ve ilçe başkanları ile atanamayan öğretmenler katıldı.

Her yıl 25 bin öğretmen işsizler ordusuna katılıyor

Basın açıklamasını okuyan CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, Türkiye’de resmi verilere göre 460 bin, sendikalara göre tespit edilemeyenlerle birlikte yaklaşık 700 bin ataması yapılmayan öğretmen olduğunu söyledi. Her yıl ataması yapılmayan en az 25 bin öğretmeninin işsizler ordusuna katıldığını ifade eden Yücel, “Sistem bu şekilde giderse atanmayan öğretmen sayısının 2023 yılında 1 milyonu bulması bekleniyor. Ataması yapılmayan öğretmenlerimize yaşatılanlar hem Cumhuriyetimize yakışmayan hem de öğretmenlik mesleği onurunu ayaklar altına alan bir durumdur” dedi.

Türkiye’de 100 bin öğretmen açığı var

“Kutsal bir mesleği en çok intiharın yaşandığı meslek gruplarından biri haline getirmek bugünkü iktidarın ayıbı, utancı ve günahıdır” diyerek sözlerini sürdüren Yücel, “Bu yaşananlara sessiz kalan, çözüm varken hayata geçirmeyen, atanamayan öğretmenlerin sesine kulak tıkayanlar bugünkü iktidar sahibi olanlar ve saraylarda zevk-sefa içinde yaşayanlardır. CHP olarak bu yolda sunduğumuz birçok çözümden biri olan köy okullarının açılması çağrısını bir kez daha İzmir’den yineliyoruz. Köy okulları zaman kaybetmeksizin açılmalı ve ataması yapılmayan öğretmenlerimiz bu okullarda öncelikli olarak göreve başlamalıdır. Köy okullarının açılması hem sistemin yeniden Cumhuriyet ayarlarına dönmesini hem de ataması yapılmayan öğretmenlerimizin sorunlarının ortadan kalkmasını sağlayacaktır. Bu konuda TBMM’ye gelecek her türlü önergeye, yasa değişikliğine destek olacağız. Buradan bir çağrı yapıyor ve bu işin mimarı da varsın AKP iktidarı olsun diyoruz. Siz bu değişikliği yapın, milletimizin ve öğretmenlerimizin sorunu çözün, bu bize yeter. Milli Eğitim Bakanlığı’nda (MEB) 2021 yılında 1 ayda 120 saat ücretli çalışan bir öğretmenin eline geçen para ayda yaklaşık 2 bin 200 lira. Bugün binlerce ücretli öğretmen 120 saatin altında çalışıyor, 120 saatin altında çalışan öğretmenler bu paranın da çok altında maaş almak zorunda kalıyor. Atamasını yapmadığı öğretmenlere bu koşullarda yaşamayı dayatan MEB’in kendi açıklamalarına göre Türkiye’de bugün 100 bin öğretmen açığı bulunuyor. CHP İzmir İl Başkanlığı olarak iktidara sesleniyoruz; adında ‘adalet ve kalkınma’ olan AKP iktidarı, gelin bu inada, milli eğitime yaptığınız bu kötülüğe, öğretmenlerimize reva gördüğünüz açlık sınırındaki ücrete ve ataması yapılmayan öğretmenlerimizi mahkum ettiğiniz işsizliğe son verin” diye konuştu.

Öğretmenlerin gözyaşlarını görmek istemiyoruz

Açıklamada konuşan İzmir Milletvekili Tacettin Bayır ise “Ülkeyi 20 yıldır yönetenler plansız ve programsız yönetiyorlar. Böyle plansız bir ortamda bu iktidardan bir şey beklemek çok zor. Öyle görünüyor ki bu işlerin düzelmesi inşallah ile olmayacak. Sandığı bir an önce koyacaklar biz de gerekeni yapacağız. Artık öğretmenlerin ve ailelerinin gözyaşlarını görmek istemiyoruz. Geliyor gelmekte olan diyorum" dedi.

Eğitimin pazarlığı olmaz

Ataması yapılamayan öğretmen Özer Menken de "Ben 2013'te ataması yapılamayan öğretmenlerdenim. Yüz öğretmenden 3 öğretmenin ataması yapılıyor. Geri kalan öğretmenler kaderine terk ediliyor. Ataması yapılmayıp da intihar eden öğretmenlerden bahsetmek istiyorum. Bu intiharlar bu ülkenin ayıbıdır. 2017 yılında 52 öğretmen atanamadığı için intihar etmiş. Son üç senede 100’ün üzerinde öğretmen intihar etmiş. O zamanın bakanı gizli intihar sendromu olarak yorumlamıştı bu kayıplarımızı, bir gösteriş olarak yorumlamıştı. Kimse kendisini gösteriş için öldürmez. Nedense hepsi atanamayan ve iş bulamayan öğretmenlerdi. Sayıştay'ın rakamlarına göre 138 bin açık var. Eğitimin pazarlığı yapılmaz bir an önce atamaların yapılmasını bekliyoruz” ifadelerini kullandı.