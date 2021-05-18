CHP İzmir'de acı olay! Eşinin doğum gününe katılmayınca ortaya çıktı!

CHP İzmir Gençlik Kolları üyesi Mehmet Tokan (30), göğsüne dayadığı tabancayı ateşleyerek, yaşamına son verdi. Tokan'ın, bipolar bozukluk tedavisi gördüğü, daha önce de 2 kez intihara kalkıştığı öğrenildi

CHP İzmir Gençlik Kolları üyesi Mehmet Tokan, 2 yıl önce evlendiği, eski CHP Konak Başkanı Mehmet Şakir Başak'ın kızı, CHP İzmir İl Başkan Yardımcısı Pelda Başak Tokan'ın dünkü doğum günü kutlamasına katılmadı. Tokan'ı merak eden eşi, saat 21.00 sıralarında, yakınlarıyla Eşrefpaşa semtindeki evine gitti. İçeri giren Pelda Başak Tokan, eşini tabancayla göğsünden vurulmuş olarak buldu. İhbarla eve gelen sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Mehmet Tokan'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Tokan'ın cansız bedeni, savcının olay yeri incelemelerinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Yapılan ilk incelemede, Tokan'ın intihar ettiği tespit edildi.

Mehmet Tokan'ın, bipolar bozukluk tedavisi gördüğü, daha önce de 2 kez intihara kalkıştığı öğrenildi. Tokan çiftinin nikahını 2 yıl önce İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer kıymış, şahitliklerini ise İzmir Milletvekili Tuncay Özkan ile CHP İl Başkanı Deniz Yücel yapmıştı.

Öte yandan Buca Belediyesi'nde çalıştığı öğrenilen Mehmet Tokan için Belediye Başkanı Erhan Kılıç, sosyal medya hesabından taziye mesajı yayımladı. Kılıç, "Çok üzgünüm. Mesai arkadaşlarımdan, kardeşimiz Mehmet Tokan'ı kaybetmenin büyük üzüntüsü içindeyiz. Kendisine Allah'tan rahmet, yakınlarına ve ailesine sabırlar diliyorum. Başımız sağ olsun" dedi.