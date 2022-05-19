CHP İzmir'den 19 Mayıs kutlaması: Barışı ve refahı yeniden getireceğiz

CHP İzmir İl Başkanlığının düzenlediği 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı töreninde konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Ülkemize demokrasiyi, özgürlükleri, adaleti, barışı ve refahı yeniden getireceğiz” dedi

FATİH ÖZKILINÇ- Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) İzmir İl Başkanlığı 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı sebebiyle Cumhuriyet Meydanındaki Atatürk anıtı önünde çelenk sunumu ve kutlama töreni gerçekleştirdi. Törene CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP İzmir Milletvekilleri, ilçe belediye başkanları ile il ve ilçe yöneticileri katıldı.

Atatürk Anıtına CHP İzmir İl Başkanlığının çelenkinin sunumunun ardından gerçekleşen törende konuşan CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı önemine değinerek “Yıllar geçiyor, devir değişiyor, nesiller cumhuriyet aşkı ve bilinciyle atasına ve cumhuriyetine daha bağlı bir şekilde yetişiyor; Ama cumhuriyetle ve demokrasimizle hesabı olanların derdi ve kötülükleri bitmiyor.

Günümüzde toplumun yaşadığı birçok sorunun, yokluğun, yoksulluğun ve adaletsizliğin temelinde de cumhuriyet değerlerinden uzaklaşılması yatıyor. Ekonomik krizin, her gün gelen zamların, halkın yoksullaşmasının ve ülkemizin her alanda itibarsızlaştırılmasının sebebi, 19 Mayıs 1919’da Atatürk’ü Samsun’a çıkmaya mecbur bırakan sebeple benzer sebeplerdir” dedi.

“Kimse umutsuzluğa kapılmasın”

Yücel sözlerinin devamında ise “Cumhuriyet tarihinde hiç olmadığı kadar derin bir yokluk ve yoksulluk yaşıyor. Üstelik onların bu vurdumduymazlığına, halkı ezen zorbalığa, yaşattıkları adaletsizliklere dur diyenleri de, baskı altına aldıkları ve siyasallaştırdıkları yargıyı kullanarak susturmaya ve sindirmeye çalışıyorlar. Bugün, Canan Kaftancıoğlu’nun, Osman Kavala’nın, Gezi direnişine sahip çıkanların, tarafsız basının ve medyanın yaşadığı baskı ve cezalar da, artık sonu gelmiş bu zihniyetin ürünüdür. Ancak kimse umutsuzluğa kapılmasın, karanlığın en yoğun olduğu an, aydınlığa en çok yaklaştığımız olduğumuz andır” ifadelerini kullandı.

Soyer: Atamızın cesaretinin en büyük ilham kaynağımız

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de Türk milletinin 19 Mayıs’la birlikte özgürlüğe, cumhuriyet ve demokrasiye uzanan şanlı bir destana imza attığını söyledi. Başkan Soyer, “Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün 19 Mayıs’ta yaktığı ilk kıvılcım, har olup tüm Anadolu’yu sardı. Dünyanın ezilen, sömürülen, hor görülen tüm halklarının umudu oldu.

Atatürk ‘Biz her şeyi gençliğe bırakacağız... Geleceğin ümidi, ışıklı çiçekleri onlardır. Bütün ümidim gençliktedir’ sözleriyle, bu özel günü gençlere emanet etti. Bizler, bu ülkeyi kurmak için canını feda edenlere de, geleceğimizin teminatı gençlerimize de temiz siyaset borçluyuz. Yazık ki siyaset kimilerine göre halkın koltuğundan kendi şahsına güç vehmetme sanatı. Biz ise siyaseti yaşamı iyileştirme sanatı olarak görüyor, Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun önderliğinde bu uğurda cansiperane mücadele ediyoruz. Çünkü biz gençlerimize kibiri, yasakları ve yoksulluğu değil, özgürlüğü, barışı ve refahı layık görüyoruz. Göreceksiniz, ülkemize demokrasiyi, özgürlükleri, adaleti, barışı ve refahı yeniden getireceğiz. Türkiye’nin ikinci yüz yılını Genel Başkanımız’ın liderliğinde, dostlarımızla birlikte inşa edeceğiz.

Demokrasi ve Cumhuriyet’e olan sadakatimiz bu yoldaki bizim yegâne rehberimizdir.

Her bir gencimizin gözlerinde özgürlük ışığının pırıl pırıl parladığı, yüreğinde umudun yeniden filizlendiği günler çok yakın. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkışının 103’üncü yılında onu rahmet ve minnetle anıyor, Atamızın cesaretinin en büyük ilham kaynağımız olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.