CHP İzmir'den alternatif 19 Mayıs programı

CHP İzmir İl Başkanlığı 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle alternatif kutlama programı düzenledi. Programda konuşan CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 28 Mayıs seçimlerine işaret ederek gençlere hitaben "Az kaldı, zafer bizimdir. 100 yıl önce nasıl Cumhuriyet bizlere emanet edildiyse bugün biz de size bırakıyoruz" dedi

FATİH ÖZKILINÇ-Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) İzmir İl Başkanlığı 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle alternatif çelenk sunum ve kutlama töreni düzenledi. Cumhuriyet Meydanı'ndaki törene CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP'li izmir Milletvekilleri, CHP'li ilçe belediye başkanları, CHP örgütleri katıldı. Törende CHP İzmir İl Başkanı Aslanoğlu, CHP İzmir İl Kadın Kolları Başkanı Nurdan Şenkal Uçar ve CHP İzmir İl Gençlik Kolları Başkanı Burak Kotan, Atatürk Anıtı’na çelenk sundu.

"BİZİM KALBİMİZ BANDIRMA VAPURU’NA BİNENLERDEN YANA"



Törendeki konuşmasına Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün “1919 senesi Mayıs’ının 19’uncu gününde Samsun’a çıktım" sözleriyle başlayan CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, "Ulu Önderin büyük eseri Nutuk’ta yer alan ve hepimizin hafızasına kazınan bu sözler, aynı zamanda bir ulusun küllerinden yeniden doğma hikayesinin de ilk cümlesi oldu. Dünyanın yetiştirdiği en büyük askeri ve siyasi deha olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk, sarayın çıkarları yüzünden yalnızlaşan, kaderine terk edilen, savaşta bitap düşmüş bir milleti resmeder ve devrimini böyle başlatır. Ne tanıdık değil mi? Yine öyle günlere düştük. Atamın samsuna çıkmasının üzerinden 104 yıl geçti. 104 yılda, menfaati için bu vatanın kıymetlerini kendi yandaşlarına ve emperyalist güçlere peşkeş çekenler olduğu kadar, tam bağımsız Türkiye için gözünü kırpmadan ölümü seçenlerde. 6.Filoya karşı namaz kılanlarda oldu, 6.filoya karşı direnenlerde. Sınırı namus bilenlerde oldu, para karşılığı vatandaşlık satanlarda. Herkes tarafını seçti 104 yılda. Bizim Kalbimiz, O gün Bandırma Vapuru’na binenlerden yana, Samsun Tütün İskelesi’nde karaya ayak basanlardan yana, İşgale asla boyun eğmeyenlerden yana, silah yoksa bedeni ile vatanını savunan şehitlerimiz ve gazilerimizden yana. Tam bağımsız Türkiye diyenlerden yana. Elimiz ile her kalp yaptığımızda bir yandan geleceğe selam gönderirken, bir yandan onlara da selam gönderiyoruz. Ruhları şad olsun, onların onurlu mücadelesi bugün bizim en kıymetli mirasımızdır" dedi.



"BİZ KAZANACAĞIZ, AYDINLIK KAZANACAK, GENÇLER KAZANACAK"

Aslanoğlu sözlerinin devamında ise "21 yıldır yaşadığımız karanlık en çok gençlerimizi etkiledi. Gelir dağılımındaki adaletsizlik yüzünden borçlu doğan gençlerimiz, sadece kendi geleceğinden değil memleketin geleceğinden de son derece endişeli, bunu biliyoruz. Gönül isterdi ki; hayattaki tek borcunuz bu toprakları vatan yapan kahramanlarımıza olsun. Tek borcunuz ülkemizi çağdaş uygarlık seviyesine çıkarma borcu olsun. 14 mayısta gördük ki, ülkemize umut yine gençlik olacaktır. Ülkemize değişimi yine sizler getireceksiniz. Ülkemizi aydınlığa bir kez daha sizler çıkaracaksınız. Bizler siz olduğunuz için bu kadar umutlu ve dirençliyiz. Ülkemizden asla vazgeçmeyin. Bizler sizlerden asla vazgeçmeyeceğiz. Mustafa Kemal Atatürk de, kurtuluş meşalesini asla söndürmeyecek olanların gençler olduğunu biliyordu. O yüzden size emanet bu ülke. Bizler size vatandaşlarının güldüğü güzel bir ülke bırakmak için 28’ine kadar uyumadan dinlenmeden var gücümüz ile mücadele edeceğiz. Sizin enerjiniz bizlere 50+1’i yani aydınlık Türkiye’yi getirecek. Biz kazanacağız, aydınlık kazanacak, gençler kazanacak. 29 Mayıs’ta festivallerinin yasaklanmadığı, Gençlerin özgürce dans ettiği, her sokağından umutlu gençlerin şen kahkahalarını duyduğumuz bir Türkiye’de uyanmak dileğiyle hepinizi saygı ve sevgi ile selamlıyorum" ifadelerini kullandı.



"SEN BAŞLA BİTİREN BULUNUR!"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ise “Tarih boyunca Cumhuriyete de sahip çıkmayı başarmıştır. CHP Genel Başkanı’nı 100 yıl sonra bu milleti kucaklayan kimseyi dışarıda bırakmayan cumhurbaşkanı yapma vakti. 9 Eylül 2023’te CHP’nin 100’üncü yılını İzmir’de başka türlü kutlayacağız. Bu büyük direniş, mücadele, Hasan Tahsin’in son sözünü hatırlatmam lazım: Sen başla bitiren bulunur! Şimdi ben inanıyorum ki yine milletin azim ve kararlılığı milleti demokrasiyle buluşturacak" dedi.

"BÜYÜK BAYRAMI KUTLAMAYA ÇOK AZ KALDI"



Türkiye’de yüzde 50.5 seçmenin değişim istediğini belirten Soyer, “Asla yüzde 4 geride başlıyor diye düşünmeyin tam tersi yüzde 50,5 bu ülkede değişim istiyor. Mustafa Kemal Atatürk, ‘Zafer, benimdir diyenlerindir’ diyor. Az kaldı, zafer bizimdir. 100 yıl önce nasıl Cumhuriyet bizlere emanet edildiyse bugün biz de size bırakıyoruz, sizin enerjinize ve güzelliğinize bırakıyoruz. Siz de kendi çocuklarınız ve torunlarınız gibi geleceğe güzel bir memleket bırakacaksınız. Sizin enerjiniz bu hikayeyi değiştirmeye yetecek. Bu ülkede hiçbir gencin gençliğinden vermediği bir ülkeyi hep beraber kuracağız. Büyük bayramı kutlamaya çok az kaldı, hep beraber kutlayacağız” diye konuştu.