CHP İzmir'den Bergama'da arazileri satışa çıkartılan köylülere destek

Cumhuriyet Halk Partisi İzmir İl Başkanı Deniz Yücel ve CHP İzmir Milletvekili Bedri Serter, Kınık ve Bergama’ya ziyaret ederek, bölge esnafı ve köylülerle bir araya geldiler. Yücel ve Serter, İlçe ziyaretleri sırasında parti örgütleriyle de buluşarak önemli mesajlar verdi

İlçe ziyaretlerinde parti içi mesajların yanı sıra iktidar mesajları da veren CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel “Kınık ve Bergama, CHP’nin iktidarıyla birlikte yeniden partimizin yöneteceği ilçeler olacaktır. CHP’nin iktidarı Türkiye’nin AKP zihniyetinden, yoksulluktan, yalandan, kutuplaşmadan ve adaletsizlikten kurtuluşu olacaktır” dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi İzmir İl Başkanlığının yaşanan pandemiden ve ekonomik krizlerden etkilenen toplumun farklı kesimleriyle buluşmaya devam ediyor. Bu buluşmaları son olarak Kınık ve Bergama’da gerçekleştiren CHP İzmir İl Başkanı Yücel ve beraberindeki heyetin ilk durağı, geçtiğimiz günlerde yeni yönetimi atanan CHP Kınık İlçe Başkanlığı oldu. Kınık ilçe başkanı Ahmet Kanat ve yönetimini ziyaret eden Deniz Yücel ve Bedri Serter, yeni ilçe yönetimine başarılar dileyerek, her konuda destek sözü verdi. Yücel ziyarette yaptığı açıklamada “Kınık’ta Sayın Ahmet Kanat ve yönetimiyle birlikte yeni bir dönem başladı. Bu dönemde parti örgütümüzdeki birlik ve beraberlik daha da sağlamlaştıracak ve ilçe halkının tüm sıkıntılarında yanında olacağız. Partimizi ilk seçimlerde ilçe de iktidara taşıyacak bir yapının ilk temeli atılmıştır. Yeni ilçe başkanımıza ve yönetimimize bu yolda başarılar diliyor ve onlara güveniyorum. Kınık’ta bugüne kadar canla başla çalışan çok değerli isimler görev yaptı. Kınık için, partimiz için emek veren tüm partililerimize de ayrıca teşekkür ediyorum. Makamlarda değişiklik olur ama hiç birimizin CHP’ye olan bağlılığında bir değişiklik olmaz. Kınık’ta tüm örgütümüzün omuz omuza vereceğinden şüphem yok. Kınık ve Bergama, bizim özel olarak ilgilendiğimiz ilçelerimiz. Bu ilçelerimize büyükşehir belediyemizin büyük yatırımları var. Bizler şikayet etmek için değil hizmet etmek için bu makamlardayız. AKP’nin yaratmaya çalıştığı bir algı var. “AKP’li belediyelere ayrımcılık” yapıldığı algısını yaratmak istiyorlar ama bu ilçelerdeki vatandaşlarımız, çalışanın büyükşehir belediyesi olduğunu, şikayet edenin AKP’liler olduğunu görüyor. Yakında gerçekleşecek CHP iktidarı Türkiye’nin AKP zihniyetinden, yoksulluktan, yalandan, kutuplaşmadan ve adaletsizlikten kurtuluşu olacaktır. O güne kadar da hem parti örgütlerimizin hem de İlçe halkımızın yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.

KAZADA ÖLENLER İÇİN TAZİYE ZİYARETİ

CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel başkanlığındaki heyet, Kınık’a gerçekleştirdiği ziyaret sırasında. Pazartesi günü Kınık-Soma karayolunda meydana gelen ve 4 vatandaşın hayatını kaybettiği kazada, yaşamını yitiren kişilerin ailelerine taziye ziyaretinde bulundu.

SERTER, MECLİSTE SESİNİZ OLMAKTAN GURUR DUYARIM

CHP İzmir milletvekili Bedri Serter’de CHP Kınık ilçe yönetimine başarılar dileyerek, “Milletvekili olarak Kınık’ta yapılacak tüm parti çalışmalarına katılmaya ve destek vermeye hazırım. Kınıklıların tüm sorunlarına çözüm bulmak ve Mecliste sesleri olmaktan da gurur duyarım” dedi.

Kınık’ın ardından Bergama’ya geçen CHP İzmir il başkanı Yücel ve beraberindekiler, önce CHP Bergama ilçe başkanlığını ziyaret ederek ilçe başkanı Ecevit Cambaz ve partililer buluştu. İlçe ziyaretinin ardından, Bergama Ziraat Odası toplantı salonunda ilçe esnafını temsilen 9 esnaf odasının başkan ve temsilcileriyle bir araya gelen Deniz Yücel ve Bedri Serter, esnafların yaşadığı sorunları dinledi.

Yaşanan pandemi ve sokağa çıkma yasakları sonrasında yaşadıkları büyük sıkıntıları anlatan, esnafa yapılan adaletsizlikten ve yaşana krizlerden dert yanan esnaf temsilcilerinin sorunlarını not alan Yücel yaptığı konuşmada şunları söyledi;

İKTİDARIN İLK HAFTASINDA FAİZLER SİLİNECEK, KİRA STOPAJI KALKACAK

Tüm Türkiye’nin etkilendiği salgın döneminin en çok mağdur olan kesimi esnaflarımız olmuştur. Bunu kepenk kapatan, icralık olan, işsiz kalan esnaf sayılarına baktığımızda açıkça görüyoruz. Yaşanan sıkıntılar yetmezmiş gibi, dalga geçercesine yardım adı altında yapılan cüzi ödemelerde hiçbir yaraya merhem olmuyor. Zaten esnafımız başından beri biz yardım değil, iş yerlerimizi açmak istiyoruz diyor ama maalesef AKP iktidarı sesinizi uzun süre duymadı. Oteller açıldı, Lebalep kongreler yapıldı, Sarayda çalgılı ziyafetler verildi ama esnafın sesi duyulmadı. Ama bizler sesinizi duyduk. Yerel yönetimlerimizle elimizden gelen desteği verdik. Bakkallarımızın, okulların açılmaması sebebiyle kantin ve kırtasiye esnafımızın, üretimleri duran marangozlarımızın sorunlarını biliyoruz. Bu bağlamda Büyükşehir belediyemiz esnafımıza destek olmaya da devam edecek. Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu her fırsatta sorunlarınızı dillendirdi ve esnafın sesi oldu. Milletvekillerimiz mecliste sizler için destek istedi, çözüm paketleri sundu. Şimdi bugün anlattıklarınızı da hem genel başkanımıza iletecek hem de Sayın vekilimiz Bedri Serter aracılığıyla meclise taşıyacağız. Bugün anlattıklarımız aslında yarın iktidarımızda yapacaklarımızdır. Sayın Kılıçdaroğlu’nun açıkladığı iktidarımızın ilk haftası yapacaklarımızın başında esnafımızın kredi faizlerinin silinmesi ve borçların yeniden taksitlendirilmesi var. Kira stopaj vergisinin kaldırılacağı sözü var. O güne kadar da derdinizle dertlenmeye ve sıkıntılarınız için çözüm üretmeye devam edeceğiz.

BERGAMA'DA KÖYLÜYE HUKUK VE EYLEM DESTEĞİ

Bergama’da AKP’li Bergama Belediyesi tarafından köylülerin kullanımında olan arazilerin satışa çıkarılacağı köylerden Kadıköy ve Çitköy’ü ziyaret ederek, köylüleri dinleyen CHP heyeti çözüm için köylülerin yanında olduğu mesajı verdi. Yücel, bu arazilerin köylülerin kullanımında kalması için belediye meclisinde tüm girişimlerde bulunacaklarını, köy halkının yasal mücadelesinde CHP İzmir il hukuk komisyonunun her aşamada destek vereceğini belirterek “ il ve ilçe başkanlıklarımız da işin takipçisi olacak. Yasal olarak sesinizi duyurmak için yapacağınız her eyleme ve girişime destek vereceğiz. Köylünün toprağına, emeğine, geçmişten gelen değerlerine sahip çıkmak bizim en büyük görevimizdir” dedi.

SERTER, AKP’Lİ BELEDİYE BAŞKANINA SESLENDİ “BU KARARI GERİ ÇEK”

CHP İzmir milletvekili Bedri Serter’de “Bugün Bergama belediyesinin yaptığı düzensiz işlerin mağduru olan köylerimizi ziyaret ediyoruz. Bu AKP belediyesi köy tüzel mallarına, atalarımızdan dedelerimizden kalan köy arazilerine göz dikmiş durumda. Bu düzenlemenin ve satış işleminin geri çekilmesi için mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz. Hiçbir kişi atalarınızdan dedelerinizden miras kalan malları elinizden alamaz ve satamaz. O hakkı yoktur” dedi. Serter Bergama belediye başkanına çağrıda bulunarak “Bir an evvel bu kararını geri çek “ diye seslendi. .

Kınık ve Bergama’ya yapılan ziyaretlere, Yücel ve Serter’in yanı sıra CHP İzmir İl Başkan Yardımcıları Özcan Durmaz, Saniye Fıçı, Güler Muhtar, İsfahan Naki ve Kadın Kolları MYK üyesi Hatice Semerci’de katıldı.