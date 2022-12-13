TWITTER'DA BİR GELİŞME DAHA
TWITTER'DA BİR GELİŞME DAHA
0
ÜNLÜ OYUNCUDAN GÜLÜMSETEN VİDEO
ÜNLÜ OYUNCUDAN GÜLÜMSETEN VİDEO
0
UZMANLARDAN SOĞUK UYARISI!
UZMANLARDAN SOĞUK UYARISI!
0
BUZ KAPLI GÖLEN DÜŞEN 3 ÇOCUK ÖLDÜ!
BUZ KAPLI GÖLEN DÜŞEN 3 ÇOCUK ÖLDÜ!
0

CHP İzmir İl Başkanı Yücel'den istifa sinyali

Milletvekili aday adaylığı için görevlerinden istifa edeceği konuşulan CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, İl Yönetiminin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’le bir araya geldiği buluşma sonrası açıklamalarda bulundu. Yücel, önümüzdeki günlerde il başkanlığı göreviyle ilgili bir adım atabileceğini söyledi.

CHP İzmir İl Başkanı Yücel'den istifa sinyali
13 Aralık 2022 Salı 18:41

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Merkezi tarafından yayımlanan; örgütte görevi olup milletvekili aday adayı olmak isteyenlerin 26 Aralık tarihine kadar mevcut görevinden istifa etmesini öngören genelge sonrasında CHP İzmir İl Örgütü’nde hareketlilik yaşanıyor. CHP İzmir İl Başkanlığı görevinde 5 yılı geride bırakan Deniz Yücel’in milletvekili adayı olmak için mevcut görevinden yakın zamanda istifa etmesi beklenirken Yücel’in yerine gelecek il başkanının nasıl belirleneceğine ilişkin farklı formüller konuşuluyor. Örgütte, yeni il başkanının, il yönetimi içinden seçilmesi veya dışarıdan atama yapılması yönünde farklı görüşler yer alırken CHP İzmir İl Yönetimi önemli bir buluşma gerçekleşti. CHP İzmir İl Yönetimi ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’le bir araya geldi. İl Başkanlığı binasında gerçekleşen yaklaşık 1 saat süren toplantı sonrasında İl Başkanı Deniz Yücel, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

“Bir adım atabilirim”

Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Yücel, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer, il yönetim kurulumuzu ziyaret etti. Çalışmalarımız ve süreçle ilgili yaklaşık bir saat süren bir istişare toplantısı yaptık. Asıl gündemimiz, örgüt başkanları ve il yöneticileri, ilçe başkanları ve ilçe yöneticilerine dair genel merkezimizin bir genelgesi var; bunlarla ilgili önümüzdeki günlerde yaklaşık 5 seneyi tamamladığım il başkanlığı görevimle ilgili bir adım atabilirim. Bu adımı atmamız durumunda sonraki sürecin nasıl olacağı ve nasıl olması gerektiği noktasında bir fikir alışverişinde bulunduk” dedi.

İstişarede bulunduk

İl yönetiminin içinden bir ismin seçilmesi ya da atama yöntemiyle yeni il başkanının belirlenmesi noktasında herhangi bir konunun konuşulup konuşulmadığının sorulması üzerine ise Yücel, “İstişarede bulunduk. Çeşitli fikirler, görüşler, öneriler ya da basında yazılan konular var, bu konularla ilgili istişarelerde bulunduk. Bir görüş ağırlık kazandı diyemeyiz” diye konuştu.

Süreç devam ediyor 

Yönetimin düşürülmesi ve geçici yönetimin atanmasıyla ilgili ortaya atılan iddialar hakkında da açıklama yapan Yücel, “Öyle bir gündemimiz olmadı. Öyle bir konunun konuşulması da söz konusu değil. Neticede bizim birlikte seçildiğimiz ve görevinin başında olan 30 kişilik bir il yönetim kurulumuz var. Geçen hafta bir arkadaşımız milletvekili adayı olmak için istifa etti. Yarın öbür gün bir arkadaşımız daha ya da il başkanı olarak ben istifa etsem de neticede 30 yöneticimiz var, bu görevlerine devam ederler. Bu boşalan görevler ne şekilde doldurulur tüzükte yazılmıştır, kurallar bellidir. İçeriden seçim olabilir, dışarıdan seçim olabilir. Seçimlere 6 ay kala ya da 6 aydan az bir süre kaldıysa dışarıdan atama olabilir; bunların hepsi ihtimal dahilindedir. Birlikte görev yaptığımız yönetim kurulumuz şu anda görevinin başındadır, Deniz Yücel de görevinin başındadır. O yüzden bu konuları detaylı konuşmayı doğru bulmuyorum. İstişare ettik, bir mutabakata varmak gibi amacımız yok. Süreç devam ediyor” dedi.

"Açıklama yapmayı doğru bulmam"

Son olarak “Delegeler arasında adaylığınıza sıcak bakıldığı sıklıkla dile getiriliyor. Bu size neler hissettiriyor?” sorusunun da sorulması üzerine Yücel, “Henüz adaylıkla ilgili bir adım atmadım, açıklama da yapmadım. O yüzden bununla ilgili açıklama yapmayı doğru bulmam” diye konuştu.

HABER: FATİH ÖZKILINÇ 

Etiketler; #chp #izmir #deniz yücel
Önceki Haber
İzmir'de sağanak yağmur! Bazı bölgeler sular altında kaldı, trafik tıkandı!
Sonraki Haber
CHP İzmir İl Başkanı Yücel'den istifa sinyali
İzmir'de sağanak yağmur! Bazı bölgeler sular altında kaldı, trafik tıkandı!
İzmir'de sağanak yağmur! Bazı bölgeler sular altında kaldı, trafik tıkandı!
0
Son dakika! İzmir'de 22 saatlik su kesintisi! İZSU bu ilçeleri uyardı!
Son dakika! İzmir'de 22 saatlik su kesintisi! İZSU bu ilçeleri uyardı!
0
İzmir Tabip Odası'ndan açıklama: Hekimler susmaz, TTB susturulamaz!
İzmir Tabip Odası'ndan açıklama: Hekimler susmaz, TTB susturulamaz!
0
12 yaşındaki çocuğun idrar kesisinden çıkanlar şaşırttı! Doktorlar 'bu bir ilk' dedi
12 yaşındaki çocuğun idrar kesisinden çıkanlar şaşırttı! Doktorlar 'bu bir ilk' dedi
0
Bayraklı Belediyesi'nden sokak kedilerine sıcak yuva
Bayraklı Belediyesi'nden sokak kedilerine sıcak yuva
0
Soyer'den hükümete tepki: Bir metrelik metro tünelini de devlet yapsın! İzmir hak etmiyor mu?
Soyer'den hükümete tepki: Bir metrelik metro tünelini de devlet yapsın! İzmir hak etmiyor mu?
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.