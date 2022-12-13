CHP İzmir İl Başkanı Yücel'den istifa sinyali

Milletvekili aday adaylığı için görevlerinden istifa edeceği konuşulan CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, İl Yönetiminin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’le bir araya geldiği buluşma sonrası açıklamalarda bulundu. Yücel, önümüzdeki günlerde il başkanlığı göreviyle ilgili bir adım atabileceğini söyledi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Merkezi tarafından yayımlanan; örgütte görevi olup milletvekili aday adayı olmak isteyenlerin 26 Aralık tarihine kadar mevcut görevinden istifa etmesini öngören genelge sonrasında CHP İzmir İl Örgütü’nde hareketlilik yaşanıyor. CHP İzmir İl Başkanlığı görevinde 5 yılı geride bırakan Deniz Yücel’in milletvekili adayı olmak için mevcut görevinden yakın zamanda istifa etmesi beklenirken Yücel’in yerine gelecek il başkanının nasıl belirleneceğine ilişkin farklı formüller konuşuluyor. Örgütte, yeni il başkanının, il yönetimi içinden seçilmesi veya dışarıdan atama yapılması yönünde farklı görüşler yer alırken CHP İzmir İl Yönetimi önemli bir buluşma gerçekleşti. CHP İzmir İl Yönetimi ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’le bir araya geldi. İl Başkanlığı binasında gerçekleşen yaklaşık 1 saat süren toplantı sonrasında İl Başkanı Deniz Yücel, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

“Bir adım atabilirim”

Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Yücel, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer, il yönetim kurulumuzu ziyaret etti. Çalışmalarımız ve süreçle ilgili yaklaşık bir saat süren bir istişare toplantısı yaptık. Asıl gündemimiz, örgüt başkanları ve il yöneticileri, ilçe başkanları ve ilçe yöneticilerine dair genel merkezimizin bir genelgesi var; bunlarla ilgili önümüzdeki günlerde yaklaşık 5 seneyi tamamladığım il başkanlığı görevimle ilgili bir adım atabilirim. Bu adımı atmamız durumunda sonraki sürecin nasıl olacağı ve nasıl olması gerektiği noktasında bir fikir alışverişinde bulunduk” dedi.

İstişarede bulunduk

İl yönetiminin içinden bir ismin seçilmesi ya da atama yöntemiyle yeni il başkanının belirlenmesi noktasında herhangi bir konunun konuşulup konuşulmadığının sorulması üzerine ise Yücel, “İstişarede bulunduk. Çeşitli fikirler, görüşler, öneriler ya da basında yazılan konular var, bu konularla ilgili istişarelerde bulunduk. Bir görüş ağırlık kazandı diyemeyiz” diye konuştu.

Süreç devam ediyor

Yönetimin düşürülmesi ve geçici yönetimin atanmasıyla ilgili ortaya atılan iddialar hakkında da açıklama yapan Yücel, “Öyle bir gündemimiz olmadı. Öyle bir konunun konuşulması da söz konusu değil. Neticede bizim birlikte seçildiğimiz ve görevinin başında olan 30 kişilik bir il yönetim kurulumuz var. Geçen hafta bir arkadaşımız milletvekili adayı olmak için istifa etti. Yarın öbür gün bir arkadaşımız daha ya da il başkanı olarak ben istifa etsem de neticede 30 yöneticimiz var, bu görevlerine devam ederler. Bu boşalan görevler ne şekilde doldurulur tüzükte yazılmıştır, kurallar bellidir. İçeriden seçim olabilir, dışarıdan seçim olabilir. Seçimlere 6 ay kala ya da 6 aydan az bir süre kaldıysa dışarıdan atama olabilir; bunların hepsi ihtimal dahilindedir. Birlikte görev yaptığımız yönetim kurulumuz şu anda görevinin başındadır, Deniz Yücel de görevinin başındadır. O yüzden bu konuları detaylı konuşmayı doğru bulmuyorum. İstişare ettik, bir mutabakata varmak gibi amacımız yok. Süreç devam ediyor” dedi.

"Açıklama yapmayı doğru bulmam"

Son olarak “Delegeler arasında adaylığınıza sıcak bakıldığı sıklıkla dile getiriliyor. Bu size neler hissettiriyor?” sorusunun da sorulması üzerine Yücel, “Henüz adaylıkla ilgili bir adım atmadım, açıklama da yapmadım. O yüzden bununla ilgili açıklama yapmayı doğru bulmam” diye konuştu.

HABER: FATİH ÖZKILINÇ