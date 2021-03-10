CHP İzmir, moto kuryeler için hükümete seslendi

CHP İzmir İl Başkanlığı Konak Meydanı'nda düzenlediği basın açıklamasıyla Pandemi döneminde iş yükü artan moto kuryelerin yaşadıkları sorunlara dikkat çekti. Basın açıklamasına katılan CHP İzmir Milletvekili Kani Beko, hükümete seslenerek “Bu insanları öldürmek değil, yaşatmak görevimiz” dedi

FATİH ÖZKILINÇ- Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, Moto Kuryelerin yaşadıkları sorunlara dikkat çekmek ve çözüm önerileri sunmak amacıyla, İzmir'de bulunan Moto Kurye Dernekleri temsilcilerinin ve Moto Kuryelerin de katılımıyla Konak Meydanı'nda basın açıklaması yaptı. Basın açıklamasına CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel’in yanı sıra CHP İzmir Milletvekili Kani Beko, CHP Konak İlçe Başkanı Çağrı Gruşçu, CHP Buca İlçe Başkanı Hacer Taş, İzmir Motosikletli Kuryeler Derneği Başkanı Burhan Akgül, İzmir Motorlu Kuryeler Derneği Başkanı Muzaffer Saklavcı ve moto kuryeler katıldı.

Koronavirüs salgını sebebiyle, vatandaşın internetten alışverişe yönelmesi, moto kurye sektöründe büyük bir istihdam artışına yol açtığını belirten CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, online siparişlerle sanal ortamda alışveriş patlamasına yol açtığını ve bu talebin artmasıyla birlikte gıda, zincir market, zincir restoran gibi sektörler moto kurye sayılarında artışa gittiğini söyledi. Pandemi sürecinde ölümle sonuçlanan kazalarda, daha önceki yıllara göre 10 kat artış gözlendiğini dikkat çeken Yücel, Sektörün en büyük beklentilerinden birisinin de Mesleki yeterlilik belgesi verilirken uygulanacak kriterler olduğunu belirtti. AK Parti iktidarının moto kuryeleri görmezden geldiğini iddia eden Yücel, ölümle burun buran çalışan moto kuryelerin sorunlarına çözüm önerilerine ilişkin açıklamalarda bulunarak şöyle konuştu: “Moto Kuryelik meslek grubu, acilen yüksek tehlikeli meslekler grubuna alınmalıdır. Bu konunun daha fazla sürüncemede bırakılması kabul edilemez. Meslekte yeterlilik belgesiyle ilgili düzenlemelerin ivedilikle hayata geçirilmesi ve yeterliliği olmayanların sadece A2 ehliyeti var diye moto kuryelik yapmasının önüne geçilmelidir. Moto Kurye olarak çalışma belgesi olan kayıtlı kuryelerin, motosiklet ve güvenlik ekipmanları ile ilgili yapacakları harcamalarda vergi indirimi ve devlet bankaları aracılığıyla uzun vadeli ve düşük faizli kredi sağlanmalıdır. Devlet tarafından, tüm televizyon kanalları ve radyolarda aynı saatte yayınlanacak şekilde kamu spotları hazırlanmalı, moto kuryelerin yaşadıkları zorluklara dikkat çekilerek, trafikte farkındalıklarının artırılmasına katkı sağlanmalıdır.”

Öldürmek değil, yaşatmak görevimiz

CHP İzmir Milletvekili Kani Beko ise“Bu güzelim insanlar çok kutsal görevler yaparak bizim evlerimizi ziyaret ettiler ve ihtiyaçlarımızı getirdiler. Bu arkadaşlarımız çok kıymetli işler yapıyor. Bu arkadaşlarımızın temel ihtiyaçlarını giderebilmeleri için örgütlenmeleri ve sendikalı olmaları gerektiğini düşünüyorum. CHP olarak moto kurye arkadaşlarımızın hep yanında olacağız. AKP hükümetine sesleniyorum; bu insanları öldürmek değil, yaşatmak görevimiz” diye konuştu.

Ölmeden önlem istiyorlar

CHP’den böyle bir destek beklemediklerini belirten İzmir Motosikletli Kuryeler Derneği Başkanı Burhan Akgül, tek temennilerinin moto kuryelerinin ölmemesi olduğunu söyledi. Şu anda internet sitelerinde devam eden 30 dakika uygulaması yüzünden moto kuryelerinin kazalarda yaşamını yitirdiğini aktaran Akgül, “Kimse bize bu konuda destek vermedi.30 dakikada halkımız kendi evlerinde yemek yapmayı başarabiliyorsa biz 30 dakikada o yemeği getirelim. Bir yumurtanın bile yarım saatte hazırlanması çok zor. Biz 30 dakikada bu yemeği hazırlatıp getirmeye çalışıyoruz. Birçok arkadaşımız bundan dolayı vefat etti. Moto kuryeler olarak kazalarda ölüyoruz. Normal yaşımız bekleyip emekli olamıyoruz. Olan arkadaşlarımızda yok. Moto kurye olarak emekli olmak istiyoruz. Pandemiden bu yana 190’dan fazla moto kurye arkadaşımız kaybettik. Bir tanesi pandemi sebebiyle vefat etmedi. Normal şartlarda trafikte bizi araçtan saymalarını istiyoruz. CHP’ye de bize verdikleri destekten dolayı teşekkür ediyorum. Moto kuryeler ölmeden önlem al diye devletimizin de bize destek vermelerini bekliyoruz” ifadelerini kullandı.



Artık son bulsun

İzmir Motorlu Kuryeler Derneği Başkanı Muzaffer Saklavcı da “CHP’ye sesimize ses, kanayan yaramıza merhem olduğu için teşekkür ediyorum. Merak ediyorum; acaba ne zaman öleceğim? Serkan Kara gibi çatışma ortasında kalarak mı yoksa teslimat adresini bulamadığı için dövülerek hayatını kaybeden Mehmet Ali İbin gibi mi? Eğer bu sebeplerden dolayı ölmezsem muhtemelen ya katil bariyerler yüzünden ya da meslek hastalıklarından dolayı öleceğim. Pandemi döneminde resmi ve gayri 200’den fazla kurye çeşitli sebeplerden dolayı hayatını kaybetmiştir. Bunların artık son bulmasını istiyoruz ve ‘ölmeden önlem al’ diyoruz. Bunların çok basit bir yolu var. Katil bariyer istemiyoruz. Zaman ve hız psikolojik baskısı istemiyoruz. Erken emeklilik istiyoruz, tehlikeli meslekler grubuna girmek istiyoruz. Mesleki yeterlilik belgesi istiyoruz. Ve en önemlisi kuryenin insan yerine konulduğu bir dünyada yaşamak istiyoruz” dedi.