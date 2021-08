CHP İzmir’den 30 Ağustos kutlaması

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir İl Başkanlığı, Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen törenle 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutladı. Törende konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “30 Ağustos, emperyalizme karşı dünyanın en önemli direniş hikayelerinden biridir” dedi.

FATİH ÖZKILINÇ-Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir İl Başkanlığı, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutladı. Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleşen tören, alanda bulunan Atatürk anıtına çelenk sunulmasıyla başladı. Törene; CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP Parti (PM) Meclisi Üyeleri ve İzmir Milletvekilleri, CHP’li ilçe belediye başkanları, ilçe başkanları, il ve ilçe yöneticileri, belediye meclis üyeleri ile partililer katıldı. Törende konuşan İl Başkanı Deniz Yücel, Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile CHP PM Üyesi ve İzmir Milletvekili Ednan Arslan, önemli mesajlar verdi.



Yakın tarihin en büyük kanıtı

“Mustafa Kemal Atatürk gibi eşsiz bir lidere ve komutana sahip olmanın, ne büyük bir şans ve onur olduğunu, bugün çok daha iyi anlıyoruz” diyerek konuşmasına başlayan CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, “30 Ağustos, işgale karşı savunmanın bittiği, Türk ordusunun düşmana karşı artık taarruza geçtiği günü ve bağımsızlığı temsil eder. 30 Ağustos, emperyalizmin Türk milletinin birlik beraberliğine karşı kaybedişinin, imkansızlıkların ve olumsuz koşulların, inanç, kararlılık ve mücadele ruhu karşısında ne kadar önemsiz olduğunun simgesidir. Vatanı ve milleti için canını ortaya koyan bir liderin ve ona inanmış ordusunun yenilemeyeceğinin yakın tarihteki en büyük kanıtıdır” dedi.





Yücel’den iktidara eleştiri

AK Parti iktidarını hedef alan Yücel, “Bugün, İşine geldiğinde ya da çıkarları örtüştüğünde yasa dışı örgütlerle ve terör örgütü elebaşlarıyla iş birliği yapan, hukuku ve adaleti sadece kendi çıkarları için işleten, halk yoksullaşırken kendi çevresini sürekli zenginleştiren, ülkeyi itibarsızlaştıran, yolsuzluğu ilke edinmiş, eş-dost- damat ile liyakati yok etmiş ve bu anlayışa dur diyen, haksızlığa karşı çıkan herkesi vatan hainliğiyle suçlayan bir iktidar var ülkede. Artık kontrolünü, yönünü ve devlet ciddiyetini iyice kaybetmiş olan iktidar, geçtiğimiz günlerde yine millete kazık atmaya hazırlanırken suçüstü olmuştur. İnsan kesen, kadınlara eziyet eden ve tüm dünyanın terör örgütü olarak kabul ettiği Taliban’la ortaklık yapmaya çalışan, ‘Türkiye’nin Taliban’ın inancıyla alakalı ters bir yanı yok. Taliban’la iyi anlaşabileceğimize ihtimal veriyorum’ diyen zihniyet, hem Taliban’dan yüz bulamadığı için hem de kamuoyunda beklediği desteği bulamadığı için geri adım atmak zorunda kalmıştır. Talan ettikleri hazinedeki açığı kapatmak için Türk askerinin hayatını hiçe sayarak, Mehmetçiğin canı üzerinden yaptıkları kirli pazarlıkları tarih unutmayacaktır. AKP iktidarının ülkeye ve halka verdiği büyük zararları, ülke yokluk içindeyken AKP genel başkanının hala yeni saraylar yapma derdinde olduğunu, memleketin yangın söndürme uçağı yokken saray meraklısının 13 özel uçaklık filosu olduğu gören milletin, Mustafa Kemal Atatürk’e olan minneti ve inancı daha da artmaktadır” diye konuştu.



“Cumhuriyeti Demokrasiyle taçlandırmalıyız”

İktidar mesajları veren Yücel, “Tüm olumsuzluklara rağmen CHP olarak inançla ve kararlılıkla mücadele ederek barışın ve demokrasinin hakim olduğu, huzurun ve refahın eksik olmadığı bir Türkiye’yi hep beraber kuracağız. Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi ‘Siyasi ve askeri zaferler ne kadar büyük olursa olsunlar, iktisadî zaferlerle desteklenmezse payidar olamaz, az zamanda söner.’ O yüzden savaş meydanlarında kazanılan, diplomatik ve siyasi başarılarla taçlandırılan zaferleri, ekonomik zaferlerle payidar kılmak zorundayız. Önümüze gelecek ilk seçimde, ülkenin gerçek sahibi olan milletimiz bu gayrı milli ve anti demokratik iktidarın biletini kesecektir. Genel başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun ifade ettiği gibi Cumhuriyetin 2. Yüzyılında, Cumhuriyeti Demokrasiyle taçlandırmalıyız. Tüm dostlarımızın, İzmirlilerin ve milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutluyorum. Bu günleri görmemizi sağlayan başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, vatan savunması için canını veren tüm şehitlerimizi, saygıyla, rahmetle ve minnetle anıyorum” açıklamalarında bulundu.





“İstiklalimizin doğduğu gün”

30 Ağustos Zaferi’nin önemine vurgu yapan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ise “30 Ağustos, işgal edilmiş bir ülkenin bağımsızlık destanıdır. Bugün, emperyalist güçlere korkusuzca başkaldıran halkımızın zaferidir.30 Ağustos, istiklalimizin doğduğu gündür. Bu zaferden daha önemlisi olmadığını ne unutmamız, ne de unutturmamız mümkün. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bizatihi ifade ettiği gibi, dünya tarihine akış verecek kesin etkide bulunan bir başka meydan savaşı yaşanmadı. Bu nedenle 30 Ağustos, emperyalizme karşı dünyanın en önemli direniş hikayelerinden biridir. Hiç şüphesiz bağımsız ve özgür olma mücadelemiz bugün de devam ediyor. Atamızın ifade ettiği gibi: ‘Efendiler, yurt bayındırlık istiyor; varsıllık ve gönenç istiyor, bilim ve beceri istiyor.’ Yaşamın her alanında; teknoloji ve bilimde, sanat ve sporda, siyaset ve ekonomide, tarımda ve ticarette, istiklal mücadelemizi sürdürmekle mükellefiz. Bunu, içinde bulunduğumuz koşullar ne kadar zor olursa olsun başarmak zorundayız. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün söylediği ve bizzat yaptığı gibi. 30 Ağustos zaferini bizlere armağan eden Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ü ve silah arkadaşlarını saygı ve minnetle anıyorum. Onların zekasının, cesaretinin ve direnişlerinin hepimize ilham kaynağı olduğunu ve olmaya devam edeceğini çok iyi biliyorum. Türkiye Cumhuriyeti’nin 30 Ağustos’u kutlu olsun!” ifadelerini kullandı.



“Cumhuriyeti Hiç Kimse Yıkamayacak”

İzmir Milletvekilleri adına konuşan CHP PM Üyesi ve İzmir Milletvekilli Ednan Arslan, “Sarışın bir kurda benziyordu ve mavi gözleri çakmak çakmaktı. Uçurumun başına yürüdü, eğildi ince uzun bacakları üzerinde karanlıkta akan bir yıldız gibi kayarak Kocatepe’den Afyon ovasına atlayacaktı diyor milli şairimiz nazım Hikmet, Atatürk’ün bu büyük mücadeleyi başlattığı an için. Büyük Atatürk zaferlerin şerefi müşterektir ama eğer kaybetseydik sorumlu tek başıma ben olacaktım diyen Ey Büyük Atatürk, varsın gafiller senin 30 Ağustos’tan ismini silmek istesinler, tarih senin ismini öyle bir yadı ki silemezler, silemeyecekleri gibi değerin her geçen gün artıyor. Her geçen gün dünya senin ne kadar büyük bir önder olduğunu haykırıyor, anlatıyor. Kurduğun Cumhuriyet İzmirliler olduğu sürece, Atatürk sevdalıları olduğu sürece asla ve asla yıkılmayacak. Sana buradan bir kez daha söz veriyoruz. Kurmuş olduğun bu cumhuriyeti hiç kimse yıkamayacak 30 Ağustos Zafer Bayramınız kutlu olsun” dedi.