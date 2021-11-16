CHP Konak İlçe Başkanı Guruşçu istifa etti

CHP Konak İlçe Başkanı Çağrı Gruşçu, Konak gündeminde bomba etkisi yaratan ses kayıtlarının ardından ilçe başkanlığı görevinden istifa etti.

FATİH ÖZKILINÇ-Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Konak İlçe Başkanı Çağrı Gruşçu'nun 2 yıl önce işçi alımları konusunda İzmir Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Tunç Soyer ve Konak Belediye Başkanı Abdül Batur'a yönelik hakarete varan sözler sarf ettiği ve konuya ilişkin ses kayıtlarının ortaya çıktığı öne sürüldü. İlçe yönetimi cephesinde ses kaydı ile ilgili “kumpas” iddiaları dile getirilirken, Konak Belediye Başkanı Batur ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer'in olaydan büyük rahatsızlık duyduğu belirtildi. İlçe yönetiminden Gruşçu'nun istifa etmemesi yönünde kararı çıktığı öğrenilirken İl Başkanlığı’nın Gruşçu'ya istifa etmesi yönünde telkinde bulunduğu aktarıldı. İl Başkanlığı’nın vereceği karar merak konusu olurken Gruşçu, konuya ilişkin ilçe binasında bir basın açıklaması yaptı.

CHP’li Gruşçu, “Yönetimdeki arkadaşlarla görüştük, değerlendirdik. Herhangi bir karar çıkmadı. Yarın tekrar bir araya geleceğiz, değerlendirmeler devam edecek” dedi.

“İddialar gerçek mi, değil mi?” sorusuna yanıt veren Gruşçu, “O yargıyla ilgili bir konu. Yargı süreci başlıyor” dedi. Gruşçu, basın mensuplarının diğer sorularını ise yanıtlamadı, bugün için açıklama yapmayacağını söyledi.

Guruşçu istifa etti

İlçe Başkanı Guruşçu, gün sonunda yaptığı açıklamadan saatler sonra ise yazılı bir açıklamayla istifa etti. Guruşçu yazılı olarak yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Hak, Hukuk ve Adalet! 2014 yılında kongrede delegelerimizin iradesiyle seçilerek sırasıyla ilçe sekreteri, ilçe başkan yardımcısı ve 4 yıla yakındır yürüttüğüm ilçe başkanlığı görevimde, ihale peşinde koşmadan, dosya takipçiliği yapmadan, bulunduğum konumları kendi çıkar ve menfaatlerim uğruna kullanmadan sadece vatanıma ve vatandaşıma hizmet için çalıştım.

‘Ne mutlu ki!’ adım ahlaksız, ilkesiz, hileli ve akçeli işlerle bir arada hiç anılmadı.

20 yıldır ailemden, sevdiklerimden mahrum kalarak, gündüzü gecesi olmadan, pandemi, hastalık demeden ülkemizin refaha kavuşması, vatandaşlarımızın huzur ve mutluluğu için verdiğim emek, çaba, çalışma; bireysel hırslarını her şeyden önde tutan kişilerce yok edilmek istenmektedir.

Basına yansıyan; bana, yasa dışı yollarla yapılmaya çalışılan bu kirli kumpasın muhataplarıyla yargı önünde elbette hesaplaşacağız.

Konunun yargıya intikal etmesi sebebiyle sürecin sağlıklı işlemesi, canımdan çok sevdiğim partimin iktidar yolundayken yıpratılmaması ve görevde bulunan yol arkadaşlarıma zarar gelmemesi için kan değişiminin yararlı olacağı inancıyla ilçe başkanlığı görevimden istifa ediyorum.

Bizim için önemli olan makam, mevki, koltuk değil! Ben yine her zaman partimin ve ülkemin hizmetkârı olacağım.

Aldığım bu kararın partimiz ve tüm yol arkadaşlarım için hayırlı olmasını diliyorum.

Kamuoyuna saygılarımla..."