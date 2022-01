CHP Konak’ın yeni evine ilk ziyaret Batur’dan

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur CHP Konak İlçe Örgütünü, yeni taşındığı binasında ziyaret etti. Yönetim Kurulu toplantısına da katılan Başkan Batur, “Yeni bina yeni heyecan demektir. Öncelikle hayırlı olmasını diliyorum. Her zaman üretken olan Konak örgütümüze her şeyin en iyisi yakışıyor” dedi

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, yeni binasına taşınan CHP Konak İlçe Örgütünü ziyaret ederek hem “hayırlı olsun” dedi hem de ilçe yönetim kurulu toplantısına katıldı. CHP Konak İlçe Başkanı Akın Küçükoğullarından ve Yönetim Kurulu’nun hazır bulunduğu toplantı öncesi Başkan Batur, yıllardır CHP İzmir İl Örgütüne hizmet eden, il örgütünün yeni binaya taşınmasıyla Konak İlçe Örgütüne devredilen başkanlık katında yer alan birimleri gezdi. Başkan Batur, “Yeni bina yeni heyecan demektir. Öncelikle hayırlı olmasını diliyorum. Aslan yattığı yerden belli olur. İzmir’in en çalışkan örgütünün yeri de gayet güzel oldu. Her zaman üretken olan Konak örgütümüze her şeyin en iyisi yakışıyor. Konak, özellikle partimizin her türlü eylem ve etkinliğindeki rolüyle ve kendi yarattığı projelerle İzmir’in en çalışkan ilçe örgütü” diyerek yeni yerlerinin Konak İlçe Örgütüne hayırlı olmasını temenni etti.

“Birlik beraberlik içerisinde daha çok çalışacağız”

Başkan Batur, yerel yönetim ve parti arasındaki uyuma ve çalışmalardaki kararlılığa vurgu yaptığı konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Gündemi iyi takip ediyor ve programı iyi biliyorsunuz. Geçmişten bu yana partiye emek veren arkadaşlarımızsınız. Partimizi iktidar yapmak hepimizin boynumuzun borcu. Birlik beraberlik içerisinde daha çok çalışacağız. Sizlerle beraber çalışmaktan son derece mutluyum. Her zaman örgütle beraber çalışan bir belediye başkanı olarak örgütün aktif ve dinamik olması için elimizden gelen her türlü çabayı göstermeye hazırız.”

Küçükoğullarından: En iyi anlaşan belediye ve ilçe yönetimiyiz

CHP Konak İlçe Başkanı Akın Küçükoğullarından da Başkan Batur’a verdiği destek ve gösterdiği özen için teşekkür ederek, “Size ne kadar teşekkür etsek azdır. Örgütümüze ne kadar özen verdiğiniz her halinizden belli oluyor. İyi ki varsınız, iyi ki sizinleyiz. Sizinle beraber çalışmaktan çok mutluyuz. İnanıyorum ki İzmir ve Türkiye dahil en iyi anlaşan belediye ve ilçe yönetimiyiz” dedi.