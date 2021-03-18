CHP'li 11 Büyükşehir Belediye Başkanı İzmir'de buluşacak

Türkiye’nin su gündemi 22 – 23 Mart tarihlerinde CHP’li 11 Büyükşehir Belediye Başkanı’nın katılımıyla İzmir’de tartışılacak. Su yönetimine yönelik başlıkların ele alınacağı “Kentlerde Sürdürülebilir Su Politikaları Zirvesi”nde CHP’li başkanlar, su, kuraklık ve iklim değişikliği ile ilgili bir manifesto açıklayacak. Zirvenin ev sahibi İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, iklim krizinin ağır sonuçlarını da dikkate alarak Türkiye’nin suyunu daha iyi yönetmek üzere bir araya geleceklerini belirterek, “Böylelikle, bu topraklardaki geleceğimizi, hepimiz, çocuklarımız ve doğamız için güvence altına almayı hedefliyoruz” dedi

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 22 - 23 Mart tarihlerinde “Kentlerde Sürdürülebilir Su Politikaları Zirvesi’ne ev sahipliği yapacak. Zirvede İzmir, İstanbul, Ankara, Adana, Antalya, Aydın, Eskişehir, Hatay, Mersin, Muğla ve Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanları, Türkiye’nin suyla ilgili sorunlarını ve çözümlerini tartışmak, su yönetimi ile ilgili en iyi uygulamaları ve politikaları görüşmek amacıyla bir araya gelecek.

Başkanlar manifesto açıklayacak

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfi Savaş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün ve Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, 22 Mart Dünya Su Günü’nde Başkan Tunç Soyer’in ev sahipliğinde Fuar İzmir’de olacak. Başkanların katılımıyla Dünya Su Günü olan 22 Mart’ta başlayacak etkinliğin ilk gününde Türkiye’nin su gündemine yönelik ulusal ve uluslararası b ilimsel teknik sunumlar yapılacak. Zirvede 11 Büyükşehir Belediye Başkanı saat 13.00’de bir araya gelerek su, kuraklık ve tarım politikaları ile ilgili bir manifesto açıklayacak. Etkinliğin ikinci gününde ise 17 farklı konu başlığı ile 11 Büyükşehir belediyesinin su ile ilgili birim uzmanlarının, bilim insanlarının, meslek örgütlerinin, sivil toplum örgütlerinin, çiftçi, sanayici gibi sektörel su kullanıcılarının, doğa, çevre örgütlerinin ve su endüstrisinde yer alan kurumların katılacağı yuvarlak masa toplantıları gerçekleşecek. Fuar İzmir’de düzenlenecek su buluşması; kentlerin suyla ilgili sorun ve çözümlerini tartışarak yaşanabilir ve dirençli kentler yaratmak için ihtiyaç duyulan çözümleri birlikte oluşturmayı amaçlıyor.

Geleceğimizi güvence almak için bir aradayız

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Türkiye’nin çok önemli bir kısmının “kurak iklim coğrafyası” olarak sınıflandırıldığını belirterek “İklim krizinin ülkemizdeki en ağır sonuçlarından biri kuraklık ve susuzluk tehlikesi. Bu nedenle, iklim krizine sessiz kalmanın hiçbir özrü olamazdı. Biz, Türkiye’nin 11 Büyükşehir Belediyesi’nin başkanları, bu sorumluluktan hareketle 22 Mart’ta İzmir’de buluşuyoruz. Amacımız, iklim krizinin ağır sonuçlarını da dikkate alarak Türkiye’nin suyunu daha iyi yönetmek için yeni bir su politikası önermek ve yol haritamızı konunun uzmanlarıyla birlikte belirlemek. Böylelikle bu topraklardaki geleceğimizi, hepimiz, çocuklarımız ve doğamız için güvence altına almak” diye konuştu.